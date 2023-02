Die besten Tablets mit Android, iPad-OS und Windows im Test (2023)

2.

In der Welt der Tablets haben Sie vier Hauptoptionen für Betriebssysteme: ein iPad, ein Android-Tablet, ein Amazon Fire-Tablet oder ein Windows-Tablet. Auf den iPads von Apple läuft das firmeneigene iPad-OS, das weithin als eines der besten auf dem Markt gilt. Es ist einfach zu bedienen und App-Entwickler machen es in der Regel zu ihrer ersten Wahl, so dass Sie so gut wie garantiert finden, was Sie suchen, egal ob es sich um eine Banking-App oder die neuesten Spiele handelt.

Wenn Sie ein iPhone haben, dann ist es Ihnen auch sehr vertraut. Das ist von Vorteil, wenn Sie Zubehör kaufen, für das Sie Apps benötigen – vor allem Smart Home- oder Fitness-Geräte -, da Sie diese möglicherweise nicht von einem Windows- (oder Fire-) Tablet aus steuern können.

In den meisten Fällen werden Apps sowohl für Android als auch für iPads zur Verfügung gestellt, aber nicht immer. Android-Tablets können billiger sein als iPads, aber es gibt auch einige Samsung-Modelle, die gleich viel oder mehr kosten.

Windows-Tablets gibt es sowohl in günstigen als auch in teuren Ausführungen. Sie haben den Vorteil, dass sie dieselben Programme unterstützen, die Sie wahrscheinlich schon von Ihrem Laptop oder PC kennen. Es gibt nur nicht so viele fingerfreundliche, für Tablets optimierte Apps wie auf Ihrem Smartphone oder iPad.

Deshalb sind die meisten Windows-Tablets mit einer Tastatur ausgestattet (oder bieten sie zumindest als optionales Zubehör an). Sie sind eine Mischung aus Laptop und Tablet. Aber wie Sie in den meisten unserer Testberichte über Windows-Tablets feststellen werden, ist dies selten ein Fall, in dem Sie das Beste aus beiden Welten bekommen. Eine Ausnahme ist die Surface Pro-Reihe von Microsoft.

Die vierte Option sind die Fire-Tablets von Amazon. Diese basieren auf dem Open-Source-Betriebssystem Android, sind aber in Amazons eigenes Ökosystem eingebunden und laufen unter dem so genannten Fire OS. Daher finden Sie auf diesen Tablets keine Google-Dienste oder -Apps, das sollten Sie bedenken. Sie sind jedoch sehr günstig.