Die besten vertikalen Monitore im Test (2023)

LG DualUp 28MQ780-B. Die Empfehlung der Redaktion

Wenn es um vertikale Monitore geht, gibt es den LG DualUp 28MQ780-B und dann gibt es alles andere. Die Dominanz dieses Monitors ist auf sein einzigartiges 16:18-Seitenverhältnis zurückzuführen, das um 90 Grad gedreht werden kann, um ein Seitenverhältnis von 18:16 zu erhalten. In dieser Ausrichtung ist der Monitor ungefähr so hoch wie ein 24-Zoll-Monitor in vertikaler Ausrichtung, aber viel breiter.

Sie können 3:2- oder 9:16-Inhalte in einem Foto- oder Videobearbeitungsprogramm in voller Höhe ansehen und haben auf beiden Seiten noch Platz für die Werkzeuge des Programms. Der Bildschirm eignet sich auch hervorragend für die Bearbeitung großer, komplexer Dokumente, wie Zeitschriftenlayouts oder PDF-Dateien.

Der LG DualUp 28MQ780-B schneidet auch in anderen Bereichen gut ab. Er ist hell, farbecht und hat eine große Farbskala. Die Anschlussmöglichkeiten sind solide und umfassen einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und bis zu 90 Watt Power Delivery zum Aufladen eines angeschlossenen Geräts. Im Lieferumfang ist außerdem ein verstellbarer Monitorarm enthalten, der sich perfekt für die Aufstellung des Monitors neben einem anderen Bildschirm eignet.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799,99 Euro und im Angebot für rund 620 Euro ist dieser Monitor nicht günstig. Ab er immer noch günstig genug, um die meisten High-End-Alternativen irrelevant zu machen. Der einzige nennenswerte Nachteil ist seine Auflösung, die mit 2.560 x 2.880 nicht ganz an 4K herankommt.