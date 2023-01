Die Akkulaufzeit Ihres Handys lässt nach? Das können Sie tun

Als Erstes sollten Sie die größten Energiefresser bei Nichtgebrauch deaktivieren respektive die Arbeitsintensität von einzelnen Features manuell herunterschrauben. Beispielsweise verbraucht die Bildschirmhelligkeit sehr viel Strom. Verringern Sie also in Innenräumen die Helligkeit, um den Akku zu schonen. Draußen im Freien, etwa bei Sonnenschein, können Sie die Helligkeit bei Bedarf wieder erhöhen.

Auch der Dunkelmodus, den das Betriebssystem und viele Apps bieten, ist hier hilfreich. Außerdem verbrauchen Funktionen wie GPS, WLAN, NFC und Bluetooth Strom, weil sie ständig eine Verbindung suchen oder halten müssen. Wenn Sie diese Funktionen also nicht benötigen, schalten Sie diese ruhig aus. Ein Punkt, an den Sie vielleicht gar nicht denken, sind zudem die Vibrationen und die Tastentöne beim Tippen. Besonders wenn Sie viel chatten oder produktiv mit dem Gerät arbeiten möchten, verbrauchen Sie damit unnötig viel Strom.

Eine weitere Stellschraube sind auch die Energiesparmodi Ihres Smartphones. Diese regeln die Display-Helligkeit nach unten oder versetzen das Gerät gleich in den Dunkelmodus. Überdies unterbinden sie manche optische Effekte sowie den Google Assistant. Die Energiesparmodi finden Sie in den Einstellungen unter „Akku“.

Bei Pixel-Phones von Google haben Sie hier beispielsweise die Option, den Energiesparmodus automatisch einzuschalten, sobald das Handy unter 90 Prozent Kapazität fällt. Alternativ hierzu sorgen selbst eingerichtete Zeitpläne dafür, dass das Smartphone bei einem bestimmten Ladestand automatisch in den Energiesparmodus wechselt.

Google Pixel 7 Pro Test lesen UVP: From $899 Aktuell bester Preis:

Der „Extrem-Energiesparmodus“ pausiert dann auch Apps und deren Benachrichtigungen, wobei Sie hier auch Ausnahmen für Apps einrichten dürfen. Android bietet außerdem den „intelligenten Akku“, der die Laufzeit an die übliche Benutzung des Smartphones anpasst. Sind Sie also zum Beispiel überwiegend am Abend mit dem Gerät zugange, regelt Android den Akkuverbrauch tagsüber entsprechend herunter, sodass abends genug Strom zur Verfügung steht.

Tipp: Mythos und Wahrheit: Der große Akku-Guide