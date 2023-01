Wie Sie Fernsehsendungen per App aufzeichnen

OTR ist in der Basisversion mit zehn Aufnahmen pro Monat kostenlos, der Premium-Account für monatlich 1,67 Euro lässt 120 Aufnahmen pro Monat zu. Diese sind dann überdies in besserer Qualität und auch von Sendungen aus dem Ausland möglich.

Sie bekommen die Android-App von OTR über den Drittanbieter-App-Store Aptoide, für dessen Installation auf dem Mobilgerät Sie der App, die dies übernehmen soll – vermutlich der Browser – die entsprechenden Berechtigungen erteilen müssen. Navigieren Sie also in der Einstellungen-App über „Apps“ zu Ihrem Browser und tippen Sie auf den Namen. Scrollen Sie danach zu „Installieren unbekannter Apps“, tippen Sie darauf und legen Sie den Schalter bei „Dieser Quelle vertrauen“ um.

Nunmehr können Sie die Aptoide-App installieren, über welche Sie wiederum die OTR-App aufspielen. Zuerst müssen Sie aber auch der Aptoide-App die benötigten Rechte erteilen. Für den Fall, dass Google Play Protect daraufhin anspringt, ignorieren Sie die Warnung und wählen „Trotzdem installieren“.

Um eine Aufnahme mit dem Smartphone und OTR zu planen, öffnen Sie die App und melden sich mit Ihrem Konto an. Wechseln Sie über das Kalendersymbol oben in der Bedienleiste zu dem Tag, an dem die zu programmierende Sendung stattfindet und wählen Sie den Sender. Tippen Sie auf die Sendung und in der Folge auf das „Rec“-Symbol, um die Sendung zu programmieren.

Tipp: ARD und ZDF Mediathek: Filme sofort herunterladen – so geht’s