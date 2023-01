Vergessene Passwörter wiederherstellen – so geht’s

Wie das Kennwort für das aktuelle WLAN lautet, können Sie bei Windows folgendermaßen erfragen: Öffnen Sie zuerst die Systemsteuerung und darin dann „Netzwerk- und Freigabecenter“. Klicken Sie daraufhin unter „Internet“ auf den Link zu Ihrem WLAN und im nächsten Fenster auf „Drahtloseigenschaften“. Wechseln Sie zum Register „Sicherheit“, setzen Sie ein Häkchen vor „Zeichen anzeigen“ und lesen Sie das Passwort neben „Sicherheitsschlüssel“ ab.

Bequemer und umfassender ist dagegen die Software WiFi Password Recovery Pro. Nach der Installation markieren Sie Ihr WLAN und drücken F5, schon präsentiert das Programm die in Windows gespeicherten WLAN-Kennwörter im Hex- und Textformat. Dazu gibt die Software jeweils die Bezeichnung des Netzwerkes und die Verschlüsselungsmethode an. Nach dem Rechtsklick auf einen Eintrag können Sie sämtliche Informationen oder wahlweise lediglich die SSID, die Sicherheitseinstellungen oder einfach nur das Passwort kopieren. Darüber hinaus lassen sich die Kennwörter als Report im HTML-Format auf der Festplatte/SSD speichern. In der kostenpflichtigen Enterprise-Version des Programms finden Sie darüber hinaus eine Reihe von erweiterten Funktionen, darunter die Möglichkeit, die Einträge einzelner WLANs gezielt aus Windows zu löschen.

