AVM kündigt Löschen Ihres Myfritz-Kontos an – so verhindern Sie es

Die Voraussetzung hierfür ist, dass seit über einem Jahr keine Anmeldung an diesem Myfritz-Konto erfolgt ist und die Fritzbox, die mit diesem Konto verbunden ist, seit dieser Zeit nicht mehr aufgerufen wurde. In der E-Mail kündigt AVM an, das Myfritz-Konto nach vier Wochen automatisch zu löschen.

Vor Ablauf dieser Frist bekommen Sie eine weitere E-Mail mit dem Hinweis auf das Löschdatum. Wenn Sie nicht reagieren, löscht AVM zum angegebenen Zeitpunkt das genannte Konto. Wenn Sie mehrere Myfritz-Konten haben, dann sehen Sie an der angegebenen E-Mail-Adresse im ersten Satz der E-Mail von AVM, um welches Konto es sich dabei handelt.

Wie Sie die Konto-Löschung verhindern

Sie haben zwei Möglichkeiten zu verhindern, dass das Konto gelöscht wird: Entweder rufen Sie das Menü Ihrer Fritzbox auf und tragen anschließend dort beim Myfritz-Konto eine gültige E-Mail-Adresse ein: Sie finden diese Option unter „Internet –› MyFRITZ!-Konto“. Oder Sie können sich einfach am entsprechenden Myfritz-Konto anmelden, indem Sie auf der Website www.myfritz.net die E-Mail-Adresse und das passende Kennwort eingeben.

Um sicherzugehen, dass Sie keinem Trittbrettfahrer aufsitzen, der Ihnen eine Phishing-Mail unterschieben will, können Sie die Angaben im Mail-Header überprüfen. Unter Outlook beispielsweise können Sie ihn sich anzeigen lassen, indem Sie die Mail per Doppelklick aufrufen und auf „Datei –› Eigenschaften“ klicken: Die entsprechenden Angaben finden Sie im Kasten „Internetkopfzeilen“.

