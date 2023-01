Deshalb sollten Sie auf eine Monitorhalterung wechseln

Der typische, im Lieferumfang enthaltene Standfuß für einen Monitor wird häufig mithilfe einer speziellen Halterung an der Basis des Bildschirms befestigt. Wenn Sie nicht gerade eine proprietäre Lösung für Ihr spezielles Monitormodell kaufen, werden Halterungen und Arme auf dem Zubehörmarkt in der Regel über die VESA-Befestigungslöcher auf der Rückseite des Bildschirms befestigt. Die meisten modernen Bildschirme bieten VESA-Bohrungen in verschiedenen Größen – etwa VESA 75, 100 oder 200 Millimeter, sowie noch zahlreiche weitere. Solange der Nachrüstständer die VESA-Montagemaße Ihres Monitors unterstützt und für die richtige Gewichtskapazität ausgelegt ist, sollte er auch funktionieren.

Neben den recht einfachen Halterungen wie hier von Digitus gibt es auch flexibel einstellbare Modelle mit Gasdruckfedern, die noch mehr Einstellungen erlauben. Digitus

Es gibt eine sehr große Auswahl an Bildschirmhalterungen zum Nachrüsten. Diese reicht von preisgünstigen, einfachen Stangenhalterungen, die man an der Schreibtischkante befestigt, bis hin zu komplizierten Multimonitorständern mit Gasdruckfedern und mehr Flexibilität. Einige der im Folgenden beschriebenen Vorteile gelten aus diesem Grund lediglich für bestimmte Halterungstypen. Daher sollten Sie darauf achten, eine Lösung zu wählen, die zu Ihren Bedürfnissen passt.

Wenn Sie bei der Arbeit am Computer auf Ihre Körperhaltung und andere gesundheitliche Aspekte achten möchten, dann ist ein Monitorständer mit guten ergonomischen Optionen ein Muss. Die wichtigste Funktion, auf die Sie Wert legen sollten, ist die Höhenverstellbarkeit. In Sachen Ergonomie ist es wichtig, dass Sie Ihren Monitor auf die richtige Augenhöhe einstellen können. Darüber hinaus sollte er neig-, schwenk- sowie drehbar sein.

Flexible Monitorhalterungen bieten aufgrund ihrer Verstellbarkeit einen hohen Grad an Ergonomie – hier ein Modell von Icy Box. Icy Box

Des Weiteren ist der Hochformatmodus nicht mehr nur für Smartphones die Regel. Mit einer guten Nachrüsthalterung können Sie Ihren Monitor in Sekundenschnelle in eine vertikale Ausrichtung drehen. Programmierer, Büroangestellte, Tiktok-Fans wie auch Liebhaber vertikaler Arcade-Spiele kennen die Vorteile des vertikalen Bildschirms – probieren Sie es einfach einmal aus. Moderne PC-Monitore haben in der Regel mehrere Eingänge. Auch Multimonitor-Konfigurationen sind heutzutage weit verbreitet. Da passiert es schnell mal, dass die Verkabelung aus dem Ruder läuft. Eine Vielzahl von Monitorständern bietet daher ein Kabelmanagement-System. Hierzu gehören Klammern, um die Kabel am Ständer zu befestigen. Oftmals lassen sich die Strippen auch durch das Innere der Halterung führen.

Monitorhalterungen bieten viele Vorteile: Sie sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, mehr Ergonomie und mehr Freiraum. IDG

Mit einer Monitorhalterung können Sie dank des zusätzlichen Platzes auch mehr Raum für Peripheriegeräte gewinnen. Ein Gefühl der Enge lässt sich so loswerden. Außerdem helfen die Vorrichtungen dabei, Ihr PC-Setup ordentlich zu halten.

