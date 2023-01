Wenn die Dropbox-Synchronisierung vom Phone nicht funktioniert

Man muss zunächst einmal daraufkommen, dass das Problem von falschen Akkueinstellungen der App herrührt, konkret aus der Option „Eingeschränkt“ in der Verwaltung der Akkunutzung.

Hat man nämlich die Akkunutzung von Dropbox versehentlich „eingeschränkt“, funktioniert die Synchronisierung unter Umständen auch dann nicht, wenn man sie manuell in der App anstößt. So geht’s: Kontrollieren Sie die Akkueinstellungen, indem Sie in den Android-Einstellungen auf „Apps –› Alle Apps ansehen“ tippen, Dropbox auswählen und darin auf „Akku“ tippen. Wenn Sie nun „Uneingeschränkt“ wählen, sind die Synchronisierungsprobleme zwischen Telefon und Cloud verschwunden.

