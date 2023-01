21H2 & Co.: Wo gibt es die Vorversionen zu Windows 10 und 11?

Doch Sie erhalten praktisch jeden Windows-Release ganz einfach und schnell, ohne dass Sie sich bei der Suche auf fragwürdige Webseiten begeben müssen.

So geht’s: Stecken Sie einen mindestens 8 GB großen USB-Stick in Ihren PC und installieren/starten Sie das Tool Rufus. Auf der Programmoberfläche wechseln Sie nun in der zweiten Zeile bei „Startart“ ganz rechts von „Auswahl“ auf „Download“ und klicken im Anschluss daran ganz unten auf den dritten Button von links: „Applikationseinstellungen anzeigen“. Im nächsten Fenster bestätigen Sie bei „Auf neue Version prüfen“ die Option „Täglich (Standard)“ und schließen dieses sowie das folgende Fenster. Starten Sie Rufus neu, wählen Sie bei „Startart“ den Eintrag „Medium oder Abbilddatei (bitte wählen Sie ein Abbild)“ und rechts daneben erneut „Download“.

Rufus konfiguriert in seiner Hauptfunktion USB-Sticks für die Installation von Betriebssystemen, bietet aber auch eine Funktion zum Download von ISO-Dateien. IDG

Als Nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“ und wählen nun das gewünschte Betriebssystem: Zur Auswahl stehen Windows 7, 8.1, 10 und 11. Wir entscheiden uns beispielhaft für Windows 11. Mit Mausklicks auf „Weiter“ wählen Sie die gewünschte Version („Release“, zum Beispiel die Vorgängerversion 21H2), die Edition, die Sprache und die Architektur. Im folgenden Schritt drücken Sie die Schaltfläche „Download“, legen sodann Speicherort und Bezeichnung der ISO-Datei, am besten mit genauer Versionsbezeichnung, fest und klicken auf „Speichern“. Je nach Bandbreite dauert der Download der rund 5 GB großen Datenmenge einige Minuten.

Sowohl das Betriebssystem selbst (hier Windows 11) als auch die exakte Release-Version (hier 21H2) lassen sich für den ISO-Download bestimmen. IDG

Aus der heruntergeladenen ISO-Datei können Sie entweder über die rechte Maustaste („Datenträgerabbild brennen“) eine Installations-DVD brennen oder mithilfe von Rufus den Setup-Stick konfigurieren. Achten Sie bei der anschließenden Windows-Installation darauf, nicht nach neueren Daten zu suchen und im Windows Update die Option „Updates aussetzen“ einzuschalten.

