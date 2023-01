WLAN für alle Benutzer deaktivieren

Am einfachsten ist dabei der Weg über die „Einstellungen“ von Windows: Klicken Sie dort auf „Netzwerk und Internet“ und stellen Sie den Schalter bei „WLAN“ auf „Aus“. Genauso einfach kann ein Benutzer diese Einstellung aber auch wieder ändern. Hierzu muss er noch nicht einmal in die „Einstellungen“ gehen, sondern braucht lediglich auf das WLAN-Symbol in der Taskleistenecke klicken und über das gleiche Symbol in dem nunmehr geöffneten Konfigurationsfenster das Funknetz wieder aktivieren.

Um eine Internetverbindung über WLAN unmöglich zu machen, ist es am einfachsten, den entsprechenden Adapter zu deaktivieren. IDG

Erfolgversprechender ist daher eine andere Variante: Sie deaktivieren den WLAN-Adapter in Ihrem Computer und verhindern im Anschluss daran über eine Gruppenrichtlinie den Zugriff auf die Systemsteuerung – was ohnehin zu empfehlen ist. Tippen Sie daraufhin im Startmenü control in das Suchfeld und klicken Sie auf den Treffer „Systemsteuerung“. Öffnen Sie den Geräte-Manager und klicken Sie auf den kleinen Pfeil vor „Netzwerkadapter“. Klicken Sie den Eintrag des WLAN-Adapters mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Gerät deaktivieren“. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „OK“ und schließen Sie den Geräte-Manager und die Systemsteuerung.

Damit die Benutzer den Adapter nicht einfach wieder reaktivieren, verbieten Sie ihnen den Zugriff auf die Systemsteuerung. IDG

Rufen Sie danach den Gruppenrichtlinien- Editor auf, indem Sie gpedit ins Suchfeld des Startmenüs eingeben. Öffnen Sie jetzt „Richtlinien für Lokaler Computer –› Benutzerkonfiguration –› Administrative Vorlagen –› Systemsteuerung“ und klicken Sie dort doppelt auf die Richtlinie „Zugriff auf Systemsteuerung und PC-Einstellungen nicht zulassen“. Stellen Sie nun bitte um auf „Aktiviert“ und bestätigen Sie mittels „OK“.

