Diese Filme gibt es nur bei Netflix USA: Mit einem Trick können Sie sie auch in Deutschland sehen

Wir haben es ausprobiert und ja: Filme wie “Uncharted” mit Mike Wahlberg und Antonio Banderas sind bei Netflix USA abrufbar und lassen sich der Wiedergabeliste im eigenen Netflix-Konto hinzufügen. Melden Sie sich mit dem gleichen Konto und Profil bei Netflix in Deutschland an, ist der Film nicht bekannt und in der Wiedergabeliste fehlt der entsprechende Eintrag. Das gilt zum Redaktionsschluss auch für viele andere Kassenschlager wie “Bullet Train” mit Brat Pitt und “Last seen alive” (deutscher Titel „Chase“) mit Gerard Butler. Unser Trick: Wir haben Cyberghost VPN auf dem PC installiert und gehen über einen US-Server mit Netflix-Unterstützung ins Internet. So können Sie mit Ihrem normalen Netflix-Account auf alle Filme und Serien zugreifen, die es ausschließlich bei Netflix US gibt.

Diese Inhalte gibt es nur bei Netflix USA

Auf den ersten Blick sehen Sie nicht, welche Filme und Serien es derzeit nur im US-Angebot von Netflix gibt. Daher haben wir Ihnen einige Highlights mit Links zur Filmdatenbank IMDB zusammengestellt. (Stand: 02.01.2023)

So funktioniert ein VPN für Netflix

Ein Virtual Private Network – kurz VPN – schaltet sich zwischen Ihr Endgerät und eine beliebige IP-Adresse. Oder, um es konkreter zu machen: Zwischen Ihr Tablet oder PC und die Netflix-Webseite. Dabei nutzt das VPN die Verbindungswege im öffentlichen Internet zu einem VPN-Server und von diesem dann weiter zum Ziel. Allerdings auf der zweiten Strecke mit einer anderen IP-Adresse. Für Netflix ist dann zum Beispiel statt der Original-IP-Adresse Ihres Geräts die externe IP-Adresse des VPN-Servers sichtbar. Gleichzeitig werden zwischen dem Endgerät und dem VPN-Server alle übertragenen Daten durch Verschlüsselung vom restlichen Internet abgeschottet.

Mit Cyberghost VPN das Angebot von Netflix US nutzen

Idealerweise lässt sich im VPN nicht nur das Land, sondern auch die bevorzugte Nutzung einstellen. Während einigen VPN-Anbietern verschiedene VPN-Server in den USA auswählbar sind, gibt es bei Cyberghost VPN spezielle Server für Netflix und andere Streaming-Anbieter. Für Netflix kommen Sie dann aus den USA – trotz Ihres Kontos beim deutschen Netflix-Ableger.

Sie können in Cyberghost VPN spezielle VPN-Server für das Streaming mit Netflix in den USA auswählen. Christoph Hoffmann

Tipp: Falls der Login bei Netflix.com mit aktiviertem VPN nicht funktioniert, kann das an Ihrer E-Mail-Adresse mit der .de-Domain liegen. Bei uns hat der Anmeldung erst nach einem Wechsel auf eine hotmail.com-Adresse geklappt.

US-Inhalte via VPN streamen

Hat die Anmeldung funktioniert, öffnet sich die Netflix-Webseite beziehungsweise die Netflix-App in gewohnter deutscher Sprache. Zur besseren Unterscheidung empfiehlt es sich, ein neues Netflix-Profil mit einem eindeutigen Namen wie „USA“ anzulegen und die Sprache für das Profil auf „Englisch“ umzustellen. Wie gewohnt können Sie nun durch die einzelnen Kategorien scrollen und interessante Inhalte auf Ihre persönliche Wiedergabeliste setzen.

Für viele ­– aber eben nicht alle – Filme und Serienfolgen gibt es Auswahloptionen für die Sprache. Klicken oder tippen Sie bei aktiver Wiedergabe auf das Sprechblasen-Symbol. Falls angeboten, wechseln Sie zu „Deutsch“. Andernfalls sehen Sie den Film in englischer Sprache.

Ist der VPN aktiv und haben Sie für Netflix einen Standort in den USA, können Sie Filme aus dem US-Angebot streamen. Christoph Hoffmann

Als besonderes Extra gibt es Cyberghost VPN mit entsprechenden Apps auch für Smart-TVs, Android-TV, Apple TV und Amazon Fire-TV sowie für Xbox und Playstation. So können Sie dann auch im Wohnzimmer Netflix mit US-Inhalten sehen und sind nicht an PC, Notebook und Tablet gebunden.

Hinweis: Wir haben bei unserem Test das VPN des Anbieters Cyberghost verwendet. Genauso gut können Sie VPNs anderer Anbieter wie NordVPN, Surfshark VPN oder Express VPN nutzen. Ob diese Dienste dedizierte Streaming-Server für Netflix anbieten, ist jedoch nicht bekannt.

Netflix US in Deutschland schauen – so geht’s

