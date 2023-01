Outlook-Kalender mit Android-Handy synchronisieren – so geht’s

Doch genau dies wünschen sich viele Anwender: einen einheitlichen Kalender, bei dem die Termine aus Outlook automatisch auch auf dem Smartphone erscheinen und umgekehrt. Ein kleines Add-on macht es möglich. Der Caldav Synchronizer ist eine kostenfreie Open-Source-Software, die den Outlook-Kalender mit einem CalDAV-fähigen Server verbindet. CalDAV (Calendar Distributed Authoring and Versioning) ist ein Netzwerkprotokoll für den Zugriff auf Kalenderdaten.

Laden Sie das Add-on herunter und entpacken Sie die Zip-Datei, jetzt schließen Sie Outlook. Klicken Sie doppelt auf die Datei „setup.exe“ und folgen Sie dem Installations-Assistenten. Dann öffnen Sie Outlook wieder. Sie finden in dem Programm nunmehr ein neues Ribbon namens „CalDav Synchronizer“.

Wechseln Sie zum Outlook-Kalender und markieren Sie unter „Meine Kalender“ den Kalender, den Sie mit Ihrem Smartphone synchronisieren möchten. Öffnen Sie das Ribbon „CalDav Synchronizer“ und klicken Sie auf „General Options“. Setzen Sie im Register „General Settings“ ein Häkchen vor „Trigger sync after Outlook Send/Receive and on Startup“. Die restlichen Einstellungen können Sie übernehmen. Bestätigen Sie mit „OK“ und starten Sie Outlook neu.

Bei den allgemeinen Optionen des Caldav Synchronizer brauchen Sie kaum etwas zu verändern. Die Standardeinstellungen reichen zunächst vollkommen aus. IDG

Markieren Sie „Synchronization Profiles“ und klicken Sie nun auf das grüne Pluszeichen, um ein neues Profil anzulegen. Wählen Sie im nächsten Fenster „Google“ aus und klicken Sie auf „OK“. Geben Sie dem Profil einen beliebigen Namen, klicken Sie neben „Outlook folder“ auf den Button mit den drei Punkten, markieren Sie Ihren Outlook-Kalender und schließen Sie das Fenster mit „OK“. Setzen Sie jetzt ein Häkchen vor „Synchronize items immediately after change“.

Tippen Sie danach im Abschnitt „Server Settings“ die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, und klicken Sie auf „Test settings“. Nun öffnet sich Ihr Browser und ein Fenster fragt Sie, ob Sie dem Outlook Caldav Synchronizer vertrauen wollen. Klicken Sie auf „Zulassen“. In der Folge öffnet sich das Fenster „Select Resource“, in dem Sie Ihre Log-in-Adresse für Google markieren und mit „OK“ bestätigen. Jetzt sollte eine Erfolgsmeldung erscheinen, die Sie mit „OK“ bestätigen.

Der Synchronizer unterstützt den Datenabgleich mit den Kalendern von rund zwei Dutzend E-Mail- und Onlinediensten, darunter auch iCloud, GMX und Web.de. IDG

Zurück im Caldav Synchronizer stellen Sie in dem Abschnitt „Sync settings“ bei „Synchronization Mode“ den gewünschten Modus ein. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, Änderungen am Kalender von beiden Seiten zuzulassen, also neue Einträge sowohl von Outlook hin zum Smartphone als auch vom Telefon hin zu Outlook zu übernehmen. Darunter wählen Sie das „Synchronization interval“ aus, also wie oft der Synchronizer nach neuen oder geänderten Einträgen suchen soll. Die Voreinstellung von 30 Minuten ist ein guter Wert. Übernehmen Sie die Einstellungen abschließend mit „OK“.

Klicken Sie im Ribbon „CalDav Synchronizer“ auf „Synchronize now“, um einen ersten Datenabgleich durchzuführen. Das Add-on synchronisiert die Kalenderdaten von Outlook mit dem Google-Kalender. Dessen Daten werden in der Voreinstellung auch auf Ihr Phone und Ihr Tablet übernommen. Falls das nicht klappt, rufen Sie die „Einstellungen“ Ihres Smartphones auf und gehen in „Passwörter und Konten“. Tippen Sie nun auf Ihr Google-Konto und dort auf „Kontosynchronisierung“. Stellen Sie sicher, dass die Schalter bei „Google Kalender“ und „Kalender“ auf „Ein“ stehen.

