E-Mails direkt in Word erzeugen

Öffnen Sie als Nächstes das Ribbon „Datei“ und klicken Sie dort im Menü auf „Optionen“. Markieren Sie „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ und stellen Sie anschließend rechts davon unter „Befehle auswählen“ die Option „Alle Befehle“ ein. Suchen Sie nun nach dem Eintrag „E-Mail“, markieren Sie ihn und klicken Sie auf „Hinzufügen“ sowie auf „OK“. Der Befehl taucht jetzt ganz oben in der Schnellzugriffsleiste als neues Icon auf. Nach einem Klick öffnet sich Ihr E-Mail-Programm mit dem aktuellen Dokument im Anhang.

Word bietet diese Funktion in mehreren Varianten an. Wählen Sie beispielsweise den Befehl „E-Mail-Empfänger“ aus und fügen Sie ihn wie beschrieben in den Schnellzugriff ein. Damit öffnen Sie direkt in Word einen Mail-Client mit den Feldern „An“, „Cc“, „Betreff“ und „Einleitung“. Darüber erscheint eine kleine Leiste für die Definition einiger Sendeoptionen. Nach einem Klick auf „Kopie senden“ kopiert Word das geöffnete Dokument als Nachrichtentext in die Mail und schickt sie sodann an den angegebenen Empfänger. Mit dem Befehl „E-Mail-Optionen“ wiederum öffnen Sie das Fenster der „Eigenschaften“ von E-Mails in Outlook. Für das Herbst-Update 22H2 von Windows 11 hat Microsoft die Liste der Gruppenrichtlinien im Abschnitt „Startmenü und Taskleiste“ noch einmal erweitert. Als weitere Befehle stehen „Als PDF-Anlage senden“ und „Als XPS-Anlage senden“ bereit. Damit konvertieren Sie das aktuelle Dokument in ein PDF oder eine XPS-Datei und fügen es als Anhang in ein neues E-Mail-Formular von Outlook ein.

Tipp: Mit Word perfekte Layouts erstellen