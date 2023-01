Windows: Programm-Verknüpfung auf dem Desktop anlegen

Dazu gehen Sie in Windows 11 folgendermaßen vor: Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie dann auf „Alle Apps“. Scrollen Sie nach unten zu der gesuchten Software und klicken Sie deren Eintrag mit der rechten Maustaste an. Klicken Sie auf „Mehr“ und „Dateispeicherort öffnen“. Damit rufen Sie den Explorer auf, der Ihnen nun den Ordner mit der EXE-Datei des Programms oder einer Verknüpfung zeigt. Klicken Sie diese Datei mithilfe der rechten Maustaste an und wählen Sie „Weitere Optionen anzeigen“. Gehen Sie daraufhin auf „Senden an –› Desktop (Verknüpfung erstellen)“.

Tipp: Desktop-Verknüpfungen zu den „Einstellungen“ anlegen