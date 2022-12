Windows 11: Lautstärke lässt sich mit Scrollrad ändern

Mit immer neuen Features will Microsoft Windows 11 im Alltag nützlicher machen. Hierfür werden mit Moment-Updates immer neue Funktionen zu Windows 11 Version 22H2 hinzugefügt. Eine solche Neuerung waren beispielsweise Tabs im Datei-Explorer, die das Arbeiten mit mehreren Ordnern vereinfachen sollen. Ein weiteres Feature bliebt bis jetzt jedoch unentdeckt: Die Lautstärkeregelung per Scollrad an der Maus.

Mausrad als Lautstärkeregler

Wird der Mauszeiger in Windows 11 auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste gezogen, so lässt sich die Lautstärke auch ohne Klick allein mit dem Scrollrad an der Maus ändern. Dies sorgt dafür, dass ein zu laut abgespieltes Video schnell gebändigt werden kann. Wer in diesem Fall die entsprechenden Tasten zur Lautstärkeregelung auf der Tastatur nicht schnell genug findet, kann dies auch mit dem Scrollrad an der Maus machen – allerdings nur, wenn der Mauszeiger über dem Lautsprechersymbol am unteren Bildschirmrad steht. Dann genügt ein Drehen am Mausrad, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. diese abzusenken.

Neue Suche in der Taskleiste geplant

Im Februar oder März will Microsoft mit einem weiteren Moment-Update neue Features in Windows 11 integrieren. Welche Features darin enthalten sein werden, bleibt aktuell noch geheim. Um unterschiedliche Ansätze im Praxisalltag zu testen, führt Microsoft sogenannte A/B-Tests im Windows Insider Program durch. Dabei können sich Nutzer für eine bestimmte Ausprägung einer Neuerung entscheiden. Aktuell ist dies beispielsweise an vier unterschiedlichen Suchen sichtbar, die Teilnehmer am Insider Program selbst konfigurieren können. So lässt sich die Suche in der Taskleiste beispielsweise ausblenden, daneben gibt es eine Suchlupe als Icon sowie eine Suchleiste. Diese Neuerung dürfte spätestens im März für alle Nutzer zur Verfügung stehen.