The Last of Us: Alle Infos zur Serie

Die postapokalyptische Spieleserie “The Last of Us“ bekommt eine eigenständige TV-Serie auf HBO. Wir haben alle bislang bekannten Infos in den folgenden Abschnitten für Sie zusammengefasst.

Starttermin für “The Last of Us“

The Last of Us wird in den USA am Sonntag, den 15. Januar 2023, auf HBO Max ausgestrahlt. Zuschauer in Europa können die Serie am folgenden Tag, Montag, den 16. Januar 2022, auf Sky Atlantic/Now sehen. Sky zeigt die Action-Drama-Serie ab der Nacht auf den 16. Januar 2023 zeitgleich zur Weltpremiere in den USA auf Abruf – wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung und mit deutschen oder englischen Untertiteln. Immer dienstags steht eine neue Folge zur Verfügung. Die erste Staffel wird insgesamt zehn Folgen umfassen. Voraussichtlich im März wird die Serie auch auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

“The Last of Us“ auf Sky streamen

Poster und Trailer

Im ersten vollständigen Trailer erhalten wir einen Blick auf Ellies Immunität gegen den Virus und einen Blick auf einige Szenen, die aus dem “The Last of Us: Left Behind“-DLC zu stammen scheinen. Außerdem gibt es am Ende einen Auftritt des Bloaters.

Im Teaser-Trailer ist Joel zu sehen, wie er versucht, mit seiner Tochter Sarah zu fliehen, Joel und Ellie, die quer durch Amerika reisen, und eine erschreckende Nahaufnahme der Klicker.

Außerdem gibt es ein Standbild von Joel und Ellie am Set, das man für einen Screengrab aus dem Videospiel halten könnte:

First photo of Joel (@PedroPascal1) and Ellie (@BellaRamsey) in #TheLastofUs HBO series. pic.twitter.com/ssBitSogTF — The Last of Us HBO News (@LastofUsPartII) September 27, 2021

Wer wird die Hauptrollen in der Serie spielen?

Joel wird von Pedro Pascal gespielt, der vor allem durch “The Mandalorian“ und aus “Game of Thrones“ bekannt ist. In die Rolle von Ellie schlüpft Bella Ramsey, die als Lyanna Mormont in “Game of Thrones“ zu sehen war.

Zur Besetzung gehört auch Merle Dandridge, die die Rolle der Marlene spielen wird. Das ist ziemlich bemerkenswert, da Dandridge die Rolle bereits im Videospiel verkörpert hat – eine Besetzung wie diese ist sehr selten. In Anbetracht der Tatsache, dass Dandridge im Spiel als Motion-Capture-Darstellerin eingesetzt wurde, werden sich die Fans freuen, dass die Schauspielerin die Figur auch im echten Leben spielt. Das könnte auch anderen Synchronsprechern in Spielen den Weg zu weiteren Chancen ebnen.

Neben Dandridge wird Jeffrey Pierce, die Stimme von Tommy, in der Serie mitspielen. Pierce wird jedoch eine andere Rolle besetzen – eine neue Figur namens Perry, die als “ein Rebell in einer Quarantänezone“ beschrieben wird. Murray Bartlett ist in der Serie als Frank zu sehen, eine Nebenfigur, auf die Ellie und Joel in Lincoln, Massachusetts, treffen. Er ist ein ehemaliger Kollege von Joel, der in einer verlassenen Stadt lebt.

Frank lebt mit einer anderen Figur namens Bill zusammen, die ursprünglich von Con O’Neill gespielt werden sollte. Er musste jedoch aufgrund von Terminkonflikten aussteigen. Nun wird die Rolle vom ehemaligen “Parks and Recreation“-Star Nick Offerman übernommen.

Welcome to The Last of Us, @Nick_Offerman! We're so stoked to see you bring Bill to our TV screens!https://t.co/oxluGsllMU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 7, 2021

Neil Druckmann hat im offiziellen The Last of Us-Podcast angedeutet, dass Frank und Bill früher eine Beziehung hatten, so dass dies etwas sein könnte, das in der Serie aufgegriffen wird. Anna Torv – bekannt aus “Mindhunter“ – wird ebenfalls zur Besetzung gehören. Variety berichtet, dass sie Tess spielen wird, Joels Partnerin, bevor er sich mit Ellie auf den Weg quer durchs Land macht.

Melanie Lynskey wird eine brandneue Figur namens Kathleen spielen, die “skrupellose Anführerin einer revolutionären Bewegung in Kansas City“. Die Serie wird vom Co-Schöpfer und Regisseur der Spiele, Neil Druckmann, zusammen mit Craig Mazin, dem Schöpfer von “Chernobyl“, geschrieben. Carolyn Strauss und Evan Wells werden als ausführende Produzenten fungieren – Strauss arbeitete auch an “Chernobyl“ und Wells ist Präsident von Naughty Dog, der Produktionsfirma hinter den Spielen.

Johan Renck wurde als erster Regisseur angekündigt. In einem Interview mit Discussing Film gab er bekannt, dass er “zumindest am Pilotfilm“ arbeiten wird. Renck hat bereits bei Episoden von “Breaking Bad” und “Chernobyl” Regie geführt. Er wird auch Strauss und Wells als ausführender Produzent zur Seite stehen.

HBO arbeitet bei diesem Projekt mit Sony Pictures Television in Verbindung mit PlayStation Productions zusammen, was “The Last of Us“ zur ersten Serie von PlayStation Productions macht. Die Musik der Serie wird von Gustavo Santaolalla komponiert, dem gleichen Komponisten wie bei den Spielen.

Was ist die Handlung?

The Hollywood Reporter berichtet, dass die Serie auf den Ereignissen des ersten Spiels basieren wird, aber auch Elemente der Fortsetzung mit einbeziehen könnte. Der letzte Trailer enthüllte auch, dass es Rückblenden geben wird, die die Ereignisse aus dem “The Last of Us: Left Behind“-DLC behandeln. Das erste Spiel folgt Joel und Ellie, die sich einen Weg durch die Vereinigten Staaten bahnen, die von einer Pilzkrankheit verwüstet wurden. Die Krankheit hat den Großteil der Bevölkerung infiziert und in zombieähnliche Monster verwandelt. Die beiden sind auf der Suche nach einer Widerstandsgruppe, um ein Heilmittel gegen die Pandemie zu finden, aber so einfach ist das natürlich nicht.