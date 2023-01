HandOfBlood im Interview: “Für Eintracht Spandau verzichte ich auch auf die Rolex”

HandOfBlood ist nicht nur eine coole Socke, er ist auch der Beweis dafür, dass sich harte Arbeit früher oder später auszahlt. Über vier Jahre lädt er für 50 Leute Videos hoch, heute ist er einer der drei größten Gaming-Youtuber Deutschlands mit nahezu irrwitzigen Abrufzahlen – wenn Hänno, wie ihn seine Fans und Kollegen nennen, irgendein beliebiges Spiel zockt, schauen Millionen zu: Völlig absurde 900 Millionen Views haben seine Videos in den letzten 12 Jahren erarbeitet auf seinem Hauptkanal HandOfBlood.

Er spielt kleinste Indie-Games, wie einen kruden Fahrradsimulator namens Descenders, mit derart viel Spaß, Hingabe und Comedy-Talent, das selbst so ein Spiel mal schnell 1 Million Aufrufe bekommt.

Ein Traum für Studios und Publisher – HandOfBlood ist der Chefinfluencer gerade für die kleineren Produktionen, die häufig wenig Aufmerksamkeit von der Presse bekommen. Auch das hebt ihn von vielen anderen Youtube-Produzenten ab: HandOfBlood spielt wirklich alles – vom skurrilsten Simulator bis Age of Empires 4 und Cyberpunk 2077.

Mit seinem Comedy-Talent, durch oft skurrile Kostümierungen und eine großartige Inszenierung von eigentlich super simplen Let’s Plays wurde HandOfBlood zum Youtube-Superstar. HandOfBlood

Für Schlagzeilen sorgt Hänno seit einiger Zeit auch in der Rolle seines Lebens – als der leicht neurotische Präsident eines esports-Verbandes namens Eintracht Spandau. Wenn Präsident Knabe das englische Wort esports Berlinerisch mit „Dit is eeeeeeeschport“ bezeichnet, ist Comedy pur angesagt. Maximilian zeigt dabei vor allem sein enormes schauspielerisches Talent. Gib’ dem Mann eine Bühne und er legt los.

Präsident Knabe ist die Rolle seines Lebens

Max hat zwar nie eine Schauspielschule besucht, aber er spielt Präsident Knabe – diese Mischung aus dem cholerischen Uli Hoeneß und der Arroganz eines Rudi Asshauer in Perfektion. HandOfBlood

Etwa wenn er bei einer Hochglanz-Konferenz wie der SPOBIS – wo normalerweise Hans-Joachim Watzke, CEO von Borussia Dortmund die Strategie fürs nächste Jahr vorstellt oder Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern über das Business des Fußballs spricht, vom Leder zieht und der versammelten Sport-Elite Deutschlands erzählt, warum im elektronischen Sport die Zukunft liegt. Natürlich macht er das auf eine süffisante Art, aber es war schon faszinierend zu sehen, wie hinter vorgehaltener Hand selbst die Manager der großen Vereine sich fasziniert davon zeigen, wie Eintracht Spandau sich so zeigt, wie Fußball früher war.

Präsident Knabe erklärt den Bossen der Fußballwelt wo der Hase lang läuft:

Wo es nicht um dieses Milliarden-Business ging, sondern um die Leidenschaft für den Sport. Mit einer unglaublich starken Fan-Bindung. Denn Eintracht Spandau ist ein League-of-Legends-Team, das so inszeniert wird wie eine 80er Jahre Fußball-Mannschaft. Sie lassen die Zeit aufleben, wo Fußballer nicht vorher einstudierte Interviewantworten abspulten, sondern ein Oliver Kahn noch in die Kamera schrie – „Wir brauchen Eier. Mehr Eier.“ Der Fußball ist ja sehr Corporate geworden, ein Oliver Bierhoff könnte auch Politiker sein.

Muss man geguckt haben: Wenn Präsident Knabe mit goldener Uhr am Arm in einem Saal mit den den Bossen des Fußballs sagt „Ja klar, der Uli. Der alte Steuervermeider. Mit dem hab’ ich doch noch Nürnberger geschmuggelt“; dann kann jeder Comedian einpacken. HandOfBlood

„Ich spiele Präsident Knabe wie so eine Mischung aus Uli Hoeneß und Rudi Asshauer mit den Sprüchen eines Stromberg. Also ein cholerischer, narzisstischer Typ, der auch ein bisschen altbacken ist und jetzt ganz groß im esports mitmischen will, obwohl er davon gar keine Ahnung hat. Und diese Ahnungslosigkeit mit Sprüchen übertüncht – Stromberg-Style eben.“

Über Eintracht Spandau lohnt sich ein eigener Report, was HandOfBlood, sein Produktions-Team von Instinct3, den esports-Experten von Freaks4U und Jung v. Matt, die als eine der besten Agenturen Deutschlands gelten und sonst die Hochglanz-TV-Produktionen für Mercedes-Benz und BMW gestalten, auffahren ist schlicht brillant. „2016 hatte ich das Spandauer Inferno, das war ein League-of-Legends-Team. Wir haben unsere eigenen Cups veranstaltet, waren bei der ESL, aber wir waren spielerisch nicht auf Top-Niveau. Eintracht Spandau ist die Idee, auf Top-Niveau spielerisch abzuliefern, aber auch im Stil von Stromberg so einen Blick hinter die Kulissen zu geben.“

HandofBlood spielt Präsident Knabe als rotzigen, besserwisserischen, leicht neurotischen Manager, der aber eigentlich gar keine Ahnung von League of Legends und Gaming hat. Eintracht Spandau

Der Content ist mit unglaublich viel Liebe produziert, die dieses Rotzige, was ja Berlin ausmacht, auf so eine ganz eigene Art einfängt. Die berühmte Berliner Schnauze ist hier dauerpräsent und speziell Präsident Knabe lässt es sich nicht nehmen, auch gerne mal in einer Pressekonferenz im Berliner Slang zu explodieren. Und die Fans pflegen schöne Traditionen, wie die Vereins-Hymne, die so klingt als gäbe es Eintracht Spandau schon hunderte von Jahren:

Wo die Havel kreuzt die Spree.

Von Berlin aus jwd

Wo die Zitadelle rockt

Und die Altstadt uns lockt

Da ist Spandau, da sind wir

Spandau, Spandau, wir lieben dir

Doch wie wurde eigentlich aus dem Berliner Wirtschafts-Informatik-Studenten Maximilian Knabe ein Youtube-Superstar. Die Karriere des HandOfBlood war nämlich gar nicht so geradlinig, wie man vielleicht denken könnte…

„Ich habe vier Jahre lang Video mit 50 Views produziert“

HandofBlood liebt es sich zu verkleiden: mal als Panzerfahrer, mal als Lufthansa-Pilot, mal als Radrennsportler. HandOfBlood

In einem unbedingt hörenswerten Podcast mit dem lieben Kollegen Philipp Westermeyer, der gerade erst mit seinem Team das OMR Festival in Hamburg aber sowas von gerockt hat, erzählt Maximilan Knabe, wie er satte vier Jahre mit fast keinen Views und Abonnenten durch die Gegend getingelt ist. Damals spielte er gerne Need for Speed – HandOfBlood leitet sich ja ab von seiner damaligen Lieblings-Metal-Band Bullet for my Valentine. Sicherlich ist dieses unglaubliche Durchhaltevermögen einer der Gründe, warum er heute so erfolgreich ist – mit eigener Produktionsfirma namens Instinct3 und 50 Mitarbeitern.

Der Vorteil, wenn man eine eigene Produktionsfirma hat: Hänno kann Werbespots produzieren, die seinen Humor tragen, aber wie TV-Spots gedreht sind. HandOfBlood

„Auf der einen Seite hatte ich brutal viel Spaß. Auf der anderen dachte ich mir: Mann, da muss doch mehr gehen. Die Videos sind doch eigentlich ganz gut, warum gucken das nur so wenige?“ Er arbeitet mit seinem Kumpel an einer Wachstumsstrategie, sie überlegen, was es auf YouTube noch nicht gibt. So entdeckt er sein Comedy-Talent, denn auf YouTube Games vorstellen, das machten auch damals schon sehr, sehr viele und das können auch viele Youtuber. Aber dieses Comedy-Talent, das ist bei ihm ziemlich einzigartig. Egal, ob er Saruman schauspielert, während er sein Lieblings-Strategiespiel überhaupt zockt – Der Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde.

HandOfBlood wurde vor allem auch durch sein Comedy-Talent zum Youtube-Star:

Oder ein Fahrrad ins Greenscreen-Studio stellt und richtig Rad fährt, statt einfach nur auf der Nintendo Switch die Tour de France. Mal gibt er mit seinem Team richtig Gas, ganz oft macht er aber einfach, was theoretisch jeder machen könnte. So ein Piloten-Outfit kann man ja problemlos für einen Tag mieten, aber er hat eben diesen wundervollen Humor, der ein Video zum Flight Simulator 2020 auf 2 Millionen Views pusht. „Es gibt da draußen einfach viele Videos, du musst schon etwas abliefern, das nicht jeder hat.“

„Ich habe einfach hart durchgezogen, anders kann man das nicht sagen: Klassische Ausbildung, 7 Uhr aufstehen, 16 bis 17 Uhr bist du zu Hause und dann Vollgas Youtube bis 3 Uhr morgens. Von nischt kommt nischt, sagen wir in Berlin“

Schon immer hatte HandOfBlood ein Händchen für abstruse Videos, mit denen keiner rechnet. Er ist etwa im schnarch langweiligen U-Bahnsimulator von Potsdam nach Spandau gefahren und hat das authentisch kommentiert. Zum ersten Mal viral ging er als rasender Reporter für League of Legends, wo er in der Berliner/Spandauer Fußgängerzone Rentner zu Updates von League of Legends befragte. „Das war eigentlich völlig Banane: Wir haben uns eine Video-Kamera aus der Video-AG ausgeliehen und ich habe völlig random Leute in der Berliner City über LoL interviewt – die natürlich davon gar keine Ahnung, oft auch noch gar nicht gehört hatten. Das war so ein bisschen von Joko & Klaas inspiriert und Stefan Raab, die das auch gerne gemacht haben.“

Absolute Empfehlung: Der OMR-Podcast zwischen Max Knabe und Philipp Westermeyer

„Du musst machen, wofür dein Herz schlägt. Es gibt Youtuber in meiner Größenordnung, die fahren Lambo und tragen Rolex. Ich wollte eine Agentur und Eintracht Spandau“

Maximilians Lambo sind seine Agentur und Eintracht Spandau, in die er unglaublich viel Herzblut steckt. Ein League-of-Legends-Team, inszeniert wie ein Sportverein mit jahrhundertelanger Tradition. Eintracht Spandau

Später wurde er dadurch Journalist und Moderator des deutschen Ablegers der europäischen League-of-Legends-Liga LEC: „Ich habe sehr früh, sehr viel League of Legends gespielt und Freaks4Gaming kam auf mich zu. Das war eine Zeit, wo es vielleicht etwas weniger darum ging, exzellent zu moderieren, mit weniger Fokus auf deine Stimmfarbe und mehr auf Skill und Wissen in LoL. Das war mein Glück (er lacht).“ Eintracht Spandau ist letztlich die Rückkehr für HandOfBlood zu League of Legends, denn es handelt sich um ein LoL-Team.

„Das ist eben wirklich aus diesem Gedanken von Inferno Spandau entstanden. Also der Witz an der Nummer ist, dass wir so tun, als wären wir das krasseste esports-Team der Welt mit Drama hinter den Kulissen, Stress mit Sponsoren und Medien“

In der Tat ist Eintracht Spandau mittlerweile auch sportlich erfolgreich in der europäischen LEC, aber das wird eben auf Youtube alles auf die Spitze getrieben. Die Spieler geben etwa gerne mal hochnäsige Interviews, so wie das ein Effenberg früher gemacht hätte.

„Wir wollen Content machen, der Spaß macht. Wo sich die Anhänger mit ihrem Team identifizieren können, wo Drama ist, wo Action ist, wo Sprüche geklopft werden. Also sehr im Stromberg-Stil. Und wir machen super viel anders, als eigentlich jeder im esports – also das ist alles recht altbacken, was wir ganz geil finden: So Kreisliga-Vibes, mit dem Bier in der Hand die Hymne mitgrölen. Und wenn tausende von Leuten auf der Gamescom Deine Hymne singen, dann ist das schon Gänsehaut.“

