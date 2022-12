Whatsapp: Alle Neuerungen und Verbesserungen des Jahres 2022 im Überblick

Der Messenger Whatsapp bekam 2022 rund 20 neue Funktionen hinzugefügt, darunter Communitys, Reaktionen sowie Verbesserungen für Gruppen und Anrufe. Meta gibt einen Überblick.

Verstecken des Online-Status: Nutzer können jetzt in den Privatsphäre-Einstellungen festlegen, wer ihren letzten Besuch sieht und ob sie online sind. So geht’s.

Stilles Verlassen von Gruppen: Statt die gesamte Gruppe zu benachrichtigen, wenn Nutzer sie verlassen, werden jetzt nur noch die Administratoren benachrichtigt.

Versehentliches Löschen: Sollten Nutzer etwas an die falsche Gruppe weitergegeben haben und beim Versuch, es schnell zu löschen, versehentlich auf “Für mich löschen” geklickt haben, können sie das jetzt rückgängig machen und “Für alle löschen” auswählen.

Einführung von Communitys

Communitys sollen Schulen, Vereinen und Unternehmen die Verwaltung ihrer zahlreichen Konversationen erleichtern, indem sie mehrere Gruppen unter einem Dach vereinen. Außerdem erhielten die Administratoren Tools, darunter eine Ankündigungsgruppe und die Möglichkeit, Untergruppen zu jedem Thema zu erstellen.

Neue Gruppenfunktionen

Neben den Communitys führte Whatsapp weitere neue Gruppenfunktionen ein, darunter die Möglichkeit, Umfragen im Chat zu erstellen, und die Option, bis zu 1.024 Mitglieder hinzuzufügen (bisher 256). Außerdem wurde die Admin-Löschfunktion eingeführt, die es Administratoren ermöglicht, problematische Nachrichten zu löschen.

Bessere Sprach- und Videoanrufe

32-Personen-Anrufe: Genau wie bei Sprachanrufen können Nutzer jetzt auch Videoanrufe mit bis zu 32 Personen auf ihrem Handy tätigen, viermal so viele wie früher.

Anrufteilnehmer benachrichtigen oder stumm schalten: Durch langes Drücken auf eine Person wird der Video- oder Audio-Feed vergrößert und Nutzer können sie entweder stumm schalten oder ihr eine separate Nachricht senden.

Anruf-Links: Ganz gleich, ob Nutzer einen Anruf in letzter Minute tätigen oder im Voraus planen, sie können Personen zu einem Gruppenanruf einladen, indem sie einen Anruf-Link freigeben.

Banner-Benachrichtigungen während eines Anrufs: Nutzer wissen jetzt, wenn eine neue Person an einem Gruppengespräch teilnimmt.

Bessere Sprachnachrichten

Wiedergabe außerhalb des Chats, sodass Nutzer Multitasking betreiben oder andere Nachrichten lesen und beantworten können.

Aufnahme anhalten/fortsetzen: Wenn Nutzer eine Sprachnachricht aufnehmen, können sie jetzt nach oben wischen, um die Aufnahmetaste zu sperren. Dann können sie die Aufnahme so oft wie nötig unterbrechen und fortsetzen.

Entwurfsvorschau: Nutzer können sich nun ihre Sprachnachrichten vor dem Versenden anhören und sie löschen, wenn sie ihnen nicht gefällt.

Wiedergabe merken: Wenn Nutzer eine Sprachnachricht unterbrechen, können sie dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Schnelle Wiedergabe: Nutzer können Sprachnachrichten nun mit 1,5- oder 2-facher Geschwindigkeit wiedergeben.

Sich besser ausdrücken

Emoji-Reaktionen: Nutzer können auf eine Nachricht mit einem beliebigen Emoji reagieren. Das soll die Flut von Nachrichten wie “Ja”, “OK”, “Fertig” in Gruppen-Chats reduzieren.

Avatare: Nutzer können jetzt ihren persönlichen Avatar erstellen und ihn als Profilfoto (für mehr Anonymität) oder als einen von 36 benutzerdefinierten Stickern verwenden.

Status-Aktualisierungen: Wenn jemand einen Status hinzufügt, sehen Nutzer jetzt einen Ring um dessen Profil. Nutzer können auch auf den Status einer Person mit einer Emoji-Reaktion reagieren.

Mehr Benutzerfreundlichkeit

Nachrichten an sich selbst: Nutzer können Nachrichten an sich selbst schreiben, damit ihre Erinnerungen, Aufgaben und Ideen an einem Ort sind.

2 GB Dateifreigabe: Nutzer können jetzt Dateien, Fotos und Videos mit einer Größe von bis zu 2 GB teilen, ein deutlicher Sprung von der früheren Grenze von 100 MB.

Migration von Chats von Android zu iOS und umgekehrt: Nutzer können Ihre Kontoinformationen, Einstellungen, Profilfotos und Chatverläufe übertragen, wenn sie zwischen den Betriebssystemen wechseln.

