Tipp: Zwei-Faktor-Authentifizierung für Microsoft-Dienste aktivieren

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Onlinekonten bei Google & Co. einzuschalten, melden Sie sich wie gewohnt beim betreffenden Onlinedienst an. Gehen Sie in die Einstellungen und suchen Sie dort unter „Sicherheit“, „Anmeldung“, „Log-in“ oder ähnlich lautend nach dem Menüpunkt „Zwei-Faktor-Anmeldung“, „Anmeldung in zwei Schritten“, „Sichere Anmeldung“ oder nach einer ähnlichen Formulierung. Folgen Sie dann den Anweisungen.