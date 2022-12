Neue Betrugsmasche beim Online-Kauf: Riesenärger und Kosten – doch Opfer müssen zahlen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor einer ebenso fiesen wie cleveren Betrugsmethode. So gehen die Betrüger vor.

Die Cybergangster stellen auf einem Online-Marktplatz ein Produkt zum Kauf ein. Meist ist der Preis dieses Produktes ziemlich günstig. Kaufen Sie nun dieses Produkt, so gelangen die Betrüger an Ihre Zahlungs-, Kontakt- und Lieferdaten. Damit haben die Betrüger alle erforderlichen Informationen, um jetzt in Ihrem Namen eine weitere Bestellung bei einem anderen Anbieter aufzugeben. Als Zahlweise nutzen die Betrüger dafür die Zahlung auf Rechnung.

Der andere Anbieter sendet die Bestellung – dabei handelt es sich überwiegend um teurere Produkte – samt Rechnung an Sie. Falls Sie die Rechnung nicht bezahlen, weil Sie das Produkt ja überhaupt nicht bestellt haben, dann erhalten Sie zunächst eine Mahnung und später folgen Inkasso-Forderungen.

Das Problem laut den Verbraucherschützern: “Rechtlich gesehen haben Verbraucher hier leider nur einen Anspruch gegenüber den Betrügern – und diese sind zu diesem Zeitpunkt in der Regel nicht mehr erreichbar.” Einige Unternehmen würden auf ihren Seiten bereits vor der Masche warnen und darauf hinweisen, dass der in Rechnung gestellte Betrag dennoch gezahlt werden müsse. Alternativ müsse die Ware zurückgesandt werden.

So schützen Sie sich

Es ist gar nicht so einfach, sich vor dieser Betrugsmasche zu schützen. Falls Sie also eine Lieferung erhalten, die Sie nicht bestellt haben, sollten Sie sofort den Online-Marktplatz kontaktieren und den betrügerischen Account melden, sofern Sie überhaupt wissen, wem Sie den Betrug “verdanken”. Erstatten Sie anschließend Anzeige bei der Polizei. Das ist auch online möglich, eine Übersicht über alle Onlinewachen finden Sie hier.

Wichtig: Sie müssen in jedem Fall auf Mahnungen und Inkasso-Forderungen reagieren. “Schildern Sie dem Anbieter den Fall und erklären Sie genau, dass Sie die Bestellung nicht selbst aufgegeben haben. Erwähnen Sie auch, dass Sie bereits eine Strafanzeige gestellt haben”, raten die Verbraucherschützer. Und weiter: “Sollten Sie einen Bezahldienst genutzt haben, kontaktieren Sie diesen, um die Zahlung an den betrügerischen Account möglicherweise zurückzubekommen.”

Welchen Vorteil die Betrüger daraus ziehen, ist nicht ersichtlich (sofern die Pakete nicht an die Betrüger geschickt werden und das Opfer nur die Rechnung erhält). In erster Linie bescheren die Betrüger dem Opfer Ärger und Kosten.