Das sind die wichtigsten Menschen des Jahres 2022 – Alexas Liste verblüfft

Amazon hat ausgewertet, nach welchen berühmten Persönlichkeiten Alexa in diesem Jahr in Deutschland besonders häufig gefragt wurde. Kunden des Sprachdienstes stellen recht häufig Fragen zu bekannten Personen aus sämtlichen Lebensbereichen. Hier wird neben „Wer ist XY?“ oft auch ganz gezielt nach Alter, Geburtsdatum oder Todestag von Persönlichkeiten gefragt.

Die Top 10, zu denen Alexa-Kunden 2022 Informationen suchten, sind:

Wladimir Putin Twenty4Tim Cristiano Ronaldo Michael Jackson Daniela Katzenberger Chuck Norris Thomas Müller Peter Maffay Heidi Klum Manuel Neuer

Dass sich der russische Präsident Putin auf diese Liste befindet, dürfte niemanden überraschen. Aber dass immer noch sehr viele Menschen nach dem Pop-Sänger und Weltstar Michael Jackson fragen, überrascht doch etwas. Und wenn Twenty4Tim sogar auf Platz 2 in dieser Liste liegt, könnte das ein Indiz dafür sein, dass Echo-Besitzer eher etwas älter sind – und mit dem Namen Twenty4Tim nichts anfangen können und deshalb dazu Informationen benötigen.

Chuck Norris in der Top10 verblüfft uns besonders und freut uns zugleich. Mehr zu Chuck Norris lesen Sie in Whatsapp: Die besten Chuck-Norris-Witze zum Teilen und in Die besten Chuck-Norris-Witze zum 80sten Geburtstag.

Die Top 5-Musiker, zu denen Alexa-Kunden 2022 mehr wissen wollten, sind:

Twenty4Tim Michael Jackson Peter Maffay Elton John Matthias Reim

Matthias Reim schafft es in die Top5 der Musiker auf Alexa! Wer hätte das gedacht?

Die Top 5-Sportler, zu denen Alexa-Kunden dieses Jahr Fragen stellten:

Cristiano Ronaldo Thomas Müller Manuel Neuer Robert Lewandowski Lionel Messi

Die Top5 der Suchanfragen nach Sportlern zeigt vor allem eines: Die Dominanz des Fußballs unter deutschen Echo- und Alexa-Nutzern. Vielleicht/hoffentlich würde diese Zusammenstellung anders ausfallen, wenn sie im Januar durchgeführt werden würde. Denn Gerüchten zufolge soll es auch noch andere Sportarten außer Fußball geben …

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test

Amazon kündigt weitere Entlassungen für das Jahr 2023 an