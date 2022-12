House of the Dragon: Alle Infos zu Staffel 2

“House of the Dragon“ hat sich als würdiges Prequel zu “Game of Thrones“ erwiesen – mit jeder Menge knallharter Schlachten, politischem Drama, viel Blutvergießen, schockierenden Wendungen und fragwürdigen Familienbeziehungen.

Die erste Staffel endete mit Rhaenyra Targaryen, die bereit war, den Hightowers die Hölle heiß zu machen. Aber was kommt als Nächstes? Wir haben alles zusammengetragen, was wir über die zweite Staffel der Serie wissen: Wann “House of the Dragon“ zurückkehren wird, welche Darsteller wieder dabei sein werden und welche Handlungsstränge im Zentrum stehen werden.

Wann startet die zweite Staffel?

HBO soll Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten zu Staffel 2 beginnen, ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch noch nicht. Der Chef von HBO Max, Casey Bloys, sagte jedoch gegenüber Vulture, dass der Start im Jahr 2024 wahrscheinlich sei.

Warner Bros.

Wie viele Episoden hat die zweite Staffel?

George R.R. Martin hat in seinem Blog bestätigt, dass die nächste Staffel “zehn Stunden“ umfassen wird. Das lässt darauf schließen, dass die zweite Staffel wie schon Staffel eins zehn Episoden haben wird.

Besetzung und Crew: Wer könnte zurückkehren?

Auch wenn die offizielle Besetzungsliste für Staffel 2 noch nicht bestätigt wurde, erwarten wir, dass die folgenden Charaktere zurückkehren werden:

Olivia Cooke als Alicent Hightower

Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen

Matt Smith als Daemon Targaryen

Rhys Ifans als Otto Hightower

Eve Best als Prinzessin Rhaenys Targaryen

Steve Toussaint als Corlys Velaryon

Fabien Frankel als Criston Cole

Harry Collett als Jacaerys Velaryon

Tom Glynn-Carney als Aegon Targaryen

Ewan Mitchell als Aemond Targaryen

Bethany Antonia als Baela Targaryen

Phoebe Campbell als Rhaena Targaryen

Phia Saban als Helaena Targaryen

Matthew Needham als Larys Strong

Jefferson Hall als Jason Lannister und Tyland Lannister

Sonoya Mizuno als Mysaria

Warner Bros.

Es ist unwahrscheinlich, dass wir Viserys I. (gespielt von Paddy Considine) wiedersehen werden – dasselbe gilt für Lucerys Velaryon (gespielt von Elliot Grihault). Wir erwarten, dass in der zweiten Staffel eine ganze Reihe neuer Charaktere eingeführt werden – vor allem aus anderen Häusern, die bisher noch nicht zu Wort gekommen sind, wie zum Beispiel die Starks.

Miguel Sapochnik, der Showrunner der ersten Staffel, hat sich von der Serie zurückgezogen. Die Nachfolge übernehmen Ryan Condal, der Co-Regisseur der ersten Staffel, und Alan Taylor, der bei einigen Episoden der ersten beiden Staffeln von “Game of Thrones“ Regie führte. Es wird erwartet, dass der Schöpfer der Buchreihe – George R.R. Martin – als ausführender Produzent zurückkehren wird.

Was ist die Handlung von House of the Dragon Staffel 2?

Die zweite Staffel wird mit dem Beginn des Targaryen-Bürgerkriegs beginnen, der auch als “Tanz der Drachen“ bekannt ist. Westeros wird durch zwei Thronansprüche gespalten: den von König Aegon II. Targaryen, der den Thron bestieg, nachdem seine Mutter Alicent ihren verstorbenen Mann angeblich sagen hörte, er wolle seinen Sohn zum Erben machen.

Die zweite stammt von Königin Rhaenyra I. Targaryen – der ursprünglichen Wahl von Viserys als seine erstgeborene Tochter. Sie glaubt, dass die Hightowers den Thron gestohlen haben und sieht aus diesem Grund die Krönung Aegons als Verrat.

Zunächst schien es, als sei Rhaenyra bereit, eine friedliche Lösung für diesen Konflikt zu finden. Doch das wird sich nach dem grausamen Tod ihres Sohnes Lucerys Velaryon, der von Prinz Aemonds Drachen Vhagar gefressen wurde, ändern. Es mag ein Unfall gewesen sein, aber in Anbetracht des bösen Blutes zwischen den beiden Jungen, wird es für andere jedoch nicht so aussehen. Es ist fast sicher, dass sich Rhaenyra brutal an Alicent und ihrer Familie rächen wird.

Warner Bros.

Die ausführende Produzentin Sara Hess sagte gegenüber The Hollywood Reporter, dass die nächste Staffel auch die giftige Dynamik zwischen Rhaenyra und ihrem Ehemann (und, nicht zu vergessen, Onkel) Daemon beleuchten wird. Außerdem wird sich die Serie zwar weiterhin um die Geschichten von Alicent und Rhaenyra drehen, aber sie wird sich laut EW mehr zu einer Ensemble-Show entwickeln. Was den jungen König Aegon Targaryen II angeht, so behauptet der Schauspieler Tom Glynn-Carney, dass seine Figur in der zweiten Staffel “Verwüstung anrichten“ wird.

Wird es mehr als zwei Staffeln von “House of the Dragon“ geben?

Mit ziemlicher Sicherheit. Variety enthüllte, dass George R.R. Martin einen Fünfjahresvertrag mit HBO und HBO Max unterzeichnet hat, was bedeuten könnte, dass “House of the Dragon“ mindestens so lange laufen wird. Obwohl die Serie nur für eine zweite Staffel verlängert wurde, war sie eine der erfolgreichsten HBO-Serien, so dass wir überrascht wären, wenn sie abgesetzt würde.

HBO

So können Sie “House of the Dragon“ streamen

“House of the Dragon" jetzt bei Sky anschauen

In Deutschland können Sie alle zehn Episoden aus Staffel eins der HBO-Serie über Sky streamen. Die zweite Staffel wird zum Start voraussichtlich auch über Sky bereitstehen. Im Entertainment Plus Paket des Anbieters sind sowohl alle Sky-, HBO- als auch Netflix-Inhalte (im Basis-Abo) inklusive. Im Jahresabo schlägt das Paket mit 15 Euro monatlich zu Buche.