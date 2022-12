Numi 2.0: Toilette mit Alexa-Unterstützung für 11.500 US-Dollar

Auf der CES 2019 enthüllte Hersteller Kohler seine smarte Toilette Numi 2.0 und konnte damit einen Innovations-Award im Bereich “Smart Home“ einheimsen. Zwei Jahre nach der Vorstellung ist Numi 2.0 nun in den USA erhältlich – für stolze 11.500 US-Dollar.

Stimmungslicht und automatische Spülung

Numi 2.0 ist in einem kantigen Design gehalten und passt damit eher in modern eingerichtete Badezimmer. Am unteren Rand verbaut Kohler LED-Leisten. Für zusätzliche Beleuchtung sorgen zwei rechteckige Lampen, die hochkant in Richtung Wand an der Toilette angebracht sind. Das Stimmungslicht kann individuell in der Farbe angepasst werden. Zu den weiteren Funktionen der intelligenten Toilette gehören eine einstellbare Sitzheizung, ein Warmlufttrocknungssystem und eine Düse, die nach jedem Toilettengang Deo versprüht. Ebenfalls integriert ist ein individualisierbares Bidet. Der Spülvorgang erfolgt komplett automatisch.

Integrierte Lautsprecher und App-Bedienung

Numi 2.0 verfügt außerdem über einen Energiesparmodus, der weniger Wasser verbraucht sowie über eine Notspülung für den Fall eines Stromausfalls, für den Numi 2.0 bis zu 100 Spülungen bereithält. Für Sitzkomfort sollen eine verlängerte Schüssel und die Komfort-Höhenfunktion sorgen. Letztere erleichtert laut Kohler das bequeme Hinsetzen und Aufstehen. Kohler integriert in seiner intelligenten Toilette außerdem mehrere Lautsprecher, die per Bluetooth mit Smartphone oder Tablet gekoppelt werden können. Einen wasserdichten Dusch-Lautsprecher benötigen Numi-2.0-Besitzer also nicht mehr. Bedient wird die Toilette wahlweise über eine Fernbedienung oder die Numi-App.

Alexa-Support und Reinigungskomfort

Die Bezeichnung “smarte Toilette“ rechtfertigt die Unterstützung von Amazons Sprach-Assistentin Alexa. Per Sprachbefehl können hier die Beleuchtung sowie die Musikwiedergabe gesteuert werden. Kohler stellt sogar eine spezielle Toiletten-Playliste bereit. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Deckel, der sich automatisch schließt und öffnet sowie eine erleichterte Reinigung durch UV-Licht-Technik und automatisches Befeuchten der Schüssel. Numi 2.0 kann ab sofort von Kunden aus den USA über die offizielle Kohler-Website bestellt werden.