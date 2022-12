Fortnite: Epic Games muss 520 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

Entwickler Epic Games hat neben seiner Unreal Engine, auf der zahlreiche Blockbuster basieren, mit dem kostenlosen Koop-Survival-Shooter “Fortnite“ auch einen echten Goldesel im Portfolio. Das seit 2017 angebotene Spiel hatte schon vor zwei Jahren 350 Millionen registrierte Spieler. Der Umsatz lag durch Ingame-Gegenstände wie Kostüme und Rucksäcke im gleichen Jahr bei 5,1 Milliarden US-Dollar. Doch es gibt nicht nur Erfolgsmeldungen rund um “Fortnite“: Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC klagte Epic Games dafür an, dass die Entwickler unter anderem gegen das Kinderschutzrecht verstoßen hätten. Nun gab die Behörde einem Vergleich nach, Epic Games muss demnach 520 Millionen US-Dollar zurückzahlen. Dabei handelt es sich einmal um eine Geldstrafe in Höhe von 275 Millionen US-Dollar, dazu kommen Rückzahlungen an Betroffene in Höhe von 245 Millionen US-Dollar. Derart hohe Vergleichssummen habe es laut FTC noch nie gegeben. Noch fehlt jedoch die Zustimmung eines Bundesgerichts.

Mangelnder Schutz von Kindern

Der Klage zufolge sammelte Epic Games die Daten von “Fortnite“-Spielern unter 13 Jahren. Dafür wäre eigentlich die Zustimmung der Eltern notwendig gewesen bzw. deren Information. Dies sei nicht erfolgt. Außerdem habe “Fortnite“ Kinder und Jugendliche im Chat des Spiels mit erwachsenen Spielern in Kontakt gebracht. Dies hätte dazu geführt, dass die Kinder gemobbt, bedroht und mit Themen wie Suizid in Kontakt gebracht wurden.

Hohe Rückzahlungen gefordert

Neben den hohen Vergleichszahlungen muss Epic Games nun auch seine Voreinstellungen in “Fortnite“ abändern. Dadurch sollen Minderjährige besser geschützt werden. Doch nicht nur Kinder seien durch “Fortnite“ geschädigt worden: Laut der US-Verbraucherschutzbehörde hätte der Entwickler sowohl Minderjährige als auch Erwachsene mit Tricks dazu gebracht, eigentlich gar nicht gewollte Käufe im Spiel zu tätigen. Dadurch seien hohe Kosten für Spieler und deren Eltern entstanden. Aus diesem Grund soll der Entwickler 245 Millionen US-Dollar an die geprellten Spieler zurückzahlen.