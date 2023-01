Microsoft Surface Pro 9 im Test: Alder Lake macht das Edel-Tablet besser – aber nur ein bisschen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro starke Akkulaufzeit

heller, farbstarker Bildschirm

ordentliche Rechenleistung

stabiles, schönes Gehäuse Kontra Tastatur und Stift nicht im Lieferumfang

kein Audioanschluss Fazit Das Microsoft Surface Pro 9 ist das derzeit beste Windows-Tablet. Das ist keine Überraschung, denn es hält das hohe Niveau des Vorgängers, weil es sich kaum von ihm unterscheidet.

Bei der Rechenleistung schneidet die neue CPU in einigen Tests etwas besser ab, bei der Akkulaufzeit sind die Vorzüge der Hybrid-Architektur beim typischen Office-Einsatz deutlicher. Das Display ist hervorragend, das war aber beim Pro 8 nicht anders.

Zum Surface Pro 9 sollten daher Anwender greifen, die das Optimum bei Leistung und Laufzeit wollen, ansonsten ist das bei gleicher Ausstattung deutlich günstigere Surface Pro 8 keine schlechtere Wahl.

Preis beim Test

From $999.99

Microsoft Surface Pro 9: Empfehlung der Redaktion für Windows-Tablets IDG

Beim Surface Pro 9 fährt Microsoft zweigleisig. Das Windows-Tablet gibt es in einer ARM-Variante mit Qualcomm-CPU und 5G sowie mit Intel-CPU und einem Standard-Windows. Dieses Modell – den direkten Nachfolger des Surface Pro 8 – haben wir im Test.

Äußerlich ist das Pro 9 unverändert, lediglich bei der Gehäusefarbe haben Sie mehr Auswahl: Das Modell mit Windows 11 Home gibt es jetzt auch in Saphirblau oder Waldgrün, zusätzlich zu den bekannten Varianten Platin-Silber und Graphit-Grau.

Neu beim Surface Pro 9 sind die Farben Saphirblau und Waldgrün. Microsoft

Test Ausstattung und Anschlüsse

Das Aluminium-Chassis ist sehr stabil verarbeitet, auf der Rückseite lässt sich wie gewohnt der stufenlos verstellbare Standfuß ausklappen. Unter ihm befindet sich wie beim Pro 8 eine Abdeckung für den SSD-Steckplatz: Das Laufwerk lässt sich beim Pro 9 etwas schneller tauschen, denn Sie müssen nur auf Klappe drücken, um an den Flash-Speicher zu gelangen, das mit einer Torx-Schraube fixiert ist.

Bei den Anschlüssen hat sich Microsoft die Audiobuchse gespart und verzichtet auch auf einen Mini-Klinken-Adapter für Typ-C. Diese Schnittstellenvariante sitzt zweimal am Tablet, sie überträgt Thunderbolt 4. Obwohl sich das Pro 9 damit schon flexibel erweitern und laden lässt, verfügt es immer noch über den Microsoft-eigenen Connect-Anschluss mit magnetischer Halterung für das Netzkabel. Einen Leser für Speicherkarten gibt es nicht, einen Fingersensor zur biometrischen Anmeldung nur im entsprechenden Modell des Pro Signature Keyboard, das Sie wie alle zum Pro 9 passenden Tastaturen ebenso wie den Eingabestift Surface Pen extra kaufen müssen.

Test Rechenleistung

Da sich auch bei den technischen Daten für Display und Kamera nichts geändert hat, bleibt der neue Intel-Prozessor aus der Alder-Lake-Generation die auffälligste Neuerung des Surface Pro 9. Im Testmodell sitzt der Core i7-1255U mit zwei Performance- sowie acht Efficient-Cores: Die zehn Kerne arbeiten bis zu 12 Threads parallel ab. In günstigeren Modellen sitzt der Core i5-1235U, während die Windows-Pro-Modelle mit einem Core i7-1265U oder einem Core i5-1245U ausgestattet sind, die zusätzlichen Verwaltungs- und Virtualisierungs-Funktionen für den Unternehmenseinsatz mitbringen.

Die Alder-Lake-CPU macht das Surface Pro 9 zum derzeit schnellsten Windows-Tablet: Seine Rechenleistung kann sich mit Business-Notebooks mit diesem Prozessor messen – im System-Benchmark Sysmark 25 zum Beispiel erreicht es das gleiche Ergebnis wie das Surface Laptop 5.

Ob die neue CPU-Generation ein Upgrade-Argument ist, hängt davon ab, wofür Sie das Windows-Tablet einsetzen: Bei Office-Aufgaben ist es kaum schneller als das Surface Pro 8, deutlicher fällt der Vorsprung bei Anwendungen aus, die die CPU stärker fordern, wie zum Beispiel Foto- und Videobearbeitung oder Berechnungen in aufwändigen Excel-Tabellen. Auch beim umfassenden Browser-Test WebXPRT 3 arbeitet das Pro 9 rund 30 Prozent schneller.

Für empfindliche Anwender kann es ein Nachteil sein, dass die Intel-Variante des Pro 9 anders als das ARM-Modell einen Lüfter besitzt: Er ist im Arbeitsalltag nur selten im Einsatz, bei längerer und hoher Prozessor-Last – etwa beim CPU-Test Cinebench R23 – ist das Pro 9 in leiser Umgebung aber deutlich hörbar und etwas lauter als das Pro 8.

Ein weiterer Vorteil des Pro 9: Sein WLAN-Modul unterstützt den neuen Standard Wi-Fi 6E mit 6 GHz: Doch auch im Test mit einem Wi-Fi-6-Router erreicht es einen hohe Transferrate von 560 bis knapp 900 Mbit/s bei kurzer Distanz.

Erst die zusätzliche Ansteck-Tastatur macht das Surface-Tablet zum Produktivgerät, Thomas Rau

Test Akkulaufzeit

Ein eindeutiges Argument für das Pro 9 mit Alder Lake ist dagegen seine Akkulaufzeit: Im WLAN-Test hält es über 19 Stunden durch, fast doppelt so lange wie das Surface Pro 8, obwohl der Vorgänger einen minimal größeren Akku hat mit einer Kapazität von 51,5 gegenüber 47,7 Wh im Pro 9. In diesem, wenig rechenintensiven Test kann die neue Intel-Hybrid-Architektur ihre Sparsamkeitsvorteile voll ausspielen. Im anstrengenderen Mobile Mark 25, der den üblichen Büroeinsatz mit Office- und Multimediaaufgaben abbildet, kommt das Pro 9 auf knapp 12,5 Stunden – rund zwei Stunden mehr als das Pro 8. Lediglich bei der Videowiedergabe mit voller Displayhelligkeit liegt seine Laufzeit mit rund 7,5 Stunden hinter dem Vorgänger.

Test Bildschirm

Der 13-Zoll-Touchscreen des Pro 9 zeigt 2880 x 1920 Pixel, nutzt also das Surface-typische Seitenverhältnis 3:2, das optimal für die Produktivarbeit mit Texten, Tabellen und Webseiten im Quer- oder Hochformat ist. Wie das Pro 8 unterstützt auch das Pro 9 eine Wiederholrate von 120 Hz, dank der Scrollen, Blättern oder Mauszeigerbewegungen auf dem Bildschirm flüssiger wirken.

Die Testergebnisse entsprechen dem des Pro-8-Displays – was gut ist, denn die Bildschirmqualität war schon immer ein Highlight der Surface-Tablets: Die Helligkeit liegt bei über 400 cd/qm, womit sich in den meisten Fällen auch draußen gut am Display arbeiten lässt. Ebenso überzeugend fallen die Werte bei Kontrast, Helligkeitsverteilung und Farbwiedergabe aus, wo das Pro 9 fast den gesamten sRGB-Farbraum abdeckt.

Den ikonischen Kickstand auf der Tabletrückseite bringt natürlich auch das Pro 9 mit. Thomas Rau

Test Tastatur

Nur mit einer zusätzliche Tastatur lässt sich das Surface Pro 9 als Produktivgerät einsetzen: Die Tastaturmodelle für das Pro 8 passen auch zum Pro 9 – das Surface Pro Signature Keyboard, das oben eine Mulde zum Ablegen und Aufladen des Slim Pen hat, sowie das Surface Pro Keyboard.

Unserem Testgerät liegt das Signature Keyboard bei, das magnetisch unten am Surface-Gehäuse andockt. Es lässt sich flach vor dem Tablet hinlegen oder für eine ergonomische Schreibhaltung vorne umklappen und schrägstellen. Da sich die Tastatur beim Tippen dann etwas durchbiegt, sind die Tastengeräusche lauter – aber selbst in dieser Lage ist sie deutlich stabiler als die Keyboards für die älteren Surface-Modelle.

In der flachen Position bleibt die Tastatur beim Tippen leise, lediglich die Leertaste klappert etwas lauter. Der Tastenhub geht in Ordnung, Sie spüren eine klare Druckrückmeldung. Tastengröße und -Layout entsprechen dem einer Ultrabook-Tastatur.

Das Touchpad fällt etwas kleiner aus als bei vielen 13-Zoll-Notebooks. Trotzdem erlaubt es eine präzise Maussteuerung, gibt ein klares Druck-Feedback beim Mausklick und verarbeitet Mehr-Finger-Gesten schnell.

Microsoft Surface Pro 9: Testergebnisse und technische Details

Testergebnisse Microsoft Surface Pro 9 Browser: WebXPRT 3 / Jetstream 2 / Browsermark 3 328 Punkte / 225,73 Punkte / 1153,51 Punkte 3D-Leistung (3D Mark Wild Life) 12435 Punkte Systemleistung: PC Mark 10 / Crossmark 4695 Punkte / 1415 Punkte Geekbench 5: CPU / Compute 7703 / 17805 CPU-Leistung (Cinebench R23) 7569 Punkte Betriebsgeräusch bei Last 41 dB(A) WLAN-Geschwindigkeit 560 MBit/s abspielbare Video- / Audio- / Fotoformate 3GP, AVI, MKV, MP4, MPEG-1/2, TS, MOV / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA / BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen 19:08 / 7:28 Stunden Display: Helligkeit / Kontrast 425 cd/m² / 1210:1 Display: Farbraumabdeckung 99% (sRGB), 80% (Adobe-RGB), 83% (DCI-P3) Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 1,10