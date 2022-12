Diese Tastatur tippt von selbst – doch es ist kein Feature

Es ist ein kurioses Phänomen, das derzeit im Netz die Runde macht. Die K100, Corsairs Topmodell bei den Tastaturen (Kostenpunkt fast 300 Euro), schreibt quasi von ganz allein. Aber nicht auf die gute Art, in der sie einem das Schreiben von E-Mails abnimmt oder dergleichen. Sondern in der sie Wörter und Sätze wiederholt, die der Nutzer vor kurzer Zeit selber getippt hat. Ein Nutzer berichtet im Corsair-Forum:

Alle paar Tage fängt die Tastatur an, von selbst zu tippen, während ich am Macbook arbeite. Normalerweise scheint sie Nachrichten zu tippen, die ich zuvor auf dem Gaming-PC getippt habe, und sie hört erst auf, wenn ich die Tastatur abziehe und wieder anschließe. Natürlich finde ich dieses Verhalten ziemlich beunruhigend, denn ich mag die Vorstellung nicht, dass die Tastatur meine Tastendrücke speichert und wiedergibt, was sie anscheinend tut.