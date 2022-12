Angebot: O2 Glasfaser-Internet mit Gigabit-Speed für 69,99 Euro monatlich

Eine stabile und schnelle Internetverbindung ist für Vielnutzer, Gamer, Serienjunkies oder für das Homeoffice interessant. Mit den neuen Glasfaser-Tarifen von O2 sind Sie mit Highspeed auf der Datenautobahn unterwegs. Als Alternative zu DSL- und Kabelanschlüssen gibt es bei Glasfaser gestaffelte Geschwindigkeiten – maximales Tempo gibt es im O2 my Home XXL mit einem Downstream von bis zu 1.000 Mbit/s und einen Upstream von bis zu 200 Mbit/s im FTTH-Netz der Deutschen Telekom.

Internet-Verfügbarkeiten an Ihrem Standort überprüfen

Highspeed-Internet zum fairen Preis

O2 bietet für jeden Nutzertyp und jedes Budget den passenden Tarif. Los geht es bei O2 my Home M mit 100 MBit/s im Downstream (24,99 Euro monatlich) über die Tarife L (29,99 Euro) und XL (39,99 Euro) mit 250 und 500 Mbit bis zum Top-Tarif O2 my Home XXL mit Gigabit-Geschwindigkeit für 69,99 Euro (statt regulär 79,99 Euro). Bedingung für den Gigabit-Tarif ist, dass an Ihrem Standort Glasfaser verfügbar ist. Die Preise gelten jeweils für Neukunden, die erstmalig O2 my Home buchen. Der sonst übliche Anschlusspreis von 49,99 Euro entfällt bei einem Anschluss an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom.

O2 Glasfasertarife im Netz der deutschen Telekom

Tolles Extra: Eine Telefon-Flat ist bei allen Glasfaser-Tarifen von O2 mit dabei. Enthalten sind nationale Gespräche ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz, außer Sonderrufnummern, Konferenzverbindungen und Rufumleitungen.

Mit der Fritzbox 5530 ist ein Router der neuesten Generation für nur 5,99 Euro monatlich zubuchbar. Alle Tarife sind übrigens auch in der flexiblen Variante – ohne feste Vertragslaufzeit – verfügbar. Mit dem Verfügbarkeitscheck können Interessierte alle technischen Möglichkeiten an ihrer Adresse prüfen und erhalten direkt eine individuelle Empfehlung zur besten Lösung für ihren jeweiligen Bedarf. Der O2 Wechselservice übernimmt auf Wunsch alle notwendigen Schritte für einen reibungslosen Übergang.

Internet-Verfügbarkeiten an Ihrem Standort überprüfen

Hier finden Sie alle Glasfasertarife im Überblick

Ihre Vorteile mit Glasfaser

Schnell: Mit bis zu 1.000 MBit/s gibt es genug Bandbreite für alle. Per Lichtgeschwindigkeit direkt in die Wohnung.

Mit bis zu 1.000 MBit/s gibt es genug Bandbreite für alle. Per Lichtgeschwindigkeit direkt in die Wohnung. Zuverlässig: Glasfaser bietet eine stabile Leistung für die ganze Familie, auch wenn viele Geräte gleichzeitig online sind.

Glasfaser bietet eine stabile Leistung für die ganze Familie, auch wenn viele Geräte gleichzeitig online sind. Zukunftssicher: Internet der Zukunft mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 MBit/s als echte Wertsteigerung für Ihre Immobilie.

Internet der Zukunft mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 MBit/s als echte Wertsteigerung für Ihre Immobilie. Ökologisch: Glasfasernetze verbrauchen 5x weniger Energie für den Datenstrom als Kupfernetze und erzeugen außerdem keine elektromagnetische Strahlung.

Technik: Das ist Glasfaser und so funktioniert es

Fiber to the Home (FTTH) ist eine Netzzugangsmethode, welche die höchstmögliche Bandbreite/Geschwindigkeit der Internetverbindung liefert. Diese wird erreicht, indem ein Glasfaseranschluss direkt bis in die Wohnung, das Gebäude oder das Büro verlegt wird. FTTH basiert auf der Technologie GPON (Gigabit Passive Optical Network). Diese Technologie bietet symmetrische Geschwindigkeit (abhängig vom Dienstanbieter); das Hochladen von Dateien kann fast genauso schnell erfolgen wie das Herunterladen. FTTH ist insofern einzigartig, als es sämtliche Engpässe und Herausforderungen beseitigt, welche die Leistung anderer Netzwerktypen bremsen. Mit FTTH können Dateien bis zu 10-mal schneller heruntergeladen werden als etwa mit ADSL-Netzwerken. Außerdem kann das FTTH-Netz von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden, ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt.