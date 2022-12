Stormgate im Preview: Starcraft 3 kommt, es wird nur anders …

Blizzard waren einst die Könige der Strategie und des eSports. Mit Warcraft 3: The Frozen Throne und Starcraft haben sie Millionen von Fans an die Bildschirme gefesselt und große Stadien gefüllt. Doch als World of Warcraft Milliarden verdiente, rückte für Blizzard das RTS-Genre in den Hintergrund. Starcraft 2 war zwar erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug innerhalb eines Konzerns, der die Umsätze von WoW und Call of Duty gewohnt ist. 2020 wurde dann das legendäre Team 1 geschlossen: Jenes Veteranen-Team, das Warcraft 3, Starcraft und Starcraft 2 verantwortet hatte.

Warcraft 3: Reforged wurde ihnen zum Verhängnis – das letzte Aufbäumen von Blizzards

legendärer Strategieschmiede. Doch für die steht jetzt das große Revival an: Tim Morten, der als Production Lead Starcraft 2: Legacy of the Void verantwortet hat, gründete 2020 zusammen mit Tim Campbell, Campaign Director von Warcraft 3: The Frozen Throne, die Frost Giant Studios. Und die arbeiten an einem neuen Strategiespiel, das wie in guten, alten Blizzard-Zeiten beide Welten vereint: die der großen Story-Kampagnen und des gnadenlosen Multiplayers.

Die menschliche Fraktion der Resistance arbeitet mit Giga Mechs, die auf schwebenden Plattformen aufs Schlachtfeld fahren. Flankiert werden sie von agilen, kleineren Infanterie-Mechs. Frost Giant Studios

„Ich glaube, es gibt da draußen sehr gute Strategiespiele, aber nur die wenigsten erzählen noch epische Geschichten. Und noch weniger machen das im Singleplayer und Koop-Modus“, erzählt Tim Morten, heute CEO der Frost Giant Studios, die sich fast ausschließlich aus Blizzard-Veteranen zusammensetzen. In der Tat leben wir gerade in einer Ära, die dominiert ist von League of Legends und Dota 2. Strategiespiele, die ihre Geschichten eher außerhalb des Spiels erzählen – im Web, in Apps, in Comics, in Büchern, in Netflix-Serien wie dem brillanten Arcane.

Veteranen unter sich: Weil Blizzard sich von der Strategie abgewendet hat, entstanden gleich mehrere Studios wie Frost Giant und Dreamhaven, die sich aus Blizzard-Kollegen speisen, im selben Gebäude sitzen und gegenseitig unterstützen. IDG

Aber sie bieten keine Kampagne mehr an, Stormgate will diese Ära wieder aufleben lassen. „Wir wollen eine große Geschichte inszenieren, eine, die fesselt, mitreißt, von der man seinen Freunden erzählt und mit ihnen im Koop spielt. Ein Blizzard-Style-RTS“, sagt Campbell. Stormgate spielt Jahrhunderte in der Zukunft, als eine dämonische Rasse von Außerirdischen, die Infernals, die Erde angreifen und eine gewaltige Invasion starten. Sie strömen durch Risse in der Realität jener titelgebenden Stormgates. Dimensionsportale, die eigentlich im Rahmen des Sigma-6-Programmes geschaffen wurden von den Menschen, um die Erde mit Ressourcen zu versorgen.

Eine Melange aus Starcraft 3 und Warcraft 4 mit dem Storytelling eines Game of Thrones

Weil das Team sowohl Diablo 4 als auch Starcraft 3 gerne gemacht hätte, mischen sie Dark Fantasy mit Science Fiction in einem komplett neuen Universum, das sich permanent weiterentwickeln soll. Frost Giant Studios

Dem Feind weit unterlegen in der Größe seiner Armeen, setzen die Menschen auf riesige, schwer gepanzerte Mechs, während die Infernals schwarmartige Angriffe fahren mit großen Truppen-Kontingenten. Ja, das fühlt sich durchaus ein bisschen nach Starcraft 3 an. Vieles ist aber auch anders: Die Infernals werden von Helden angeführt, die eher an den Damönenprinz aus Warhammer 3: Total War erinnern, ihre Luftwaffe erinnert an Flugsaurier, ihre Infanterie an eine Mischung aus Sauriern und Dämonen. Und die größten Mechs der Menschen werden etwa mit fahrenden Plattformen aufs Schlachtfeld gebracht, flankiert von kleineren Robotern, die die Infanterie bilden und von Landungsschiffen abgeworfen werden.

Sie haben aber auch mittelschwere Mechs, die fliegen und sich via Jetpack nach vorne oder hinten katapultieren können, was spannend fürs Micromanagement wird. „Unser Ziel war es von Anfang an, die Settings von Warcraft und Starcraft zu einer Melange zu vereinen, die wir Science Fantasy nennen – einen Mix aus Science Fiction und Fantasy“, erklärt Campbell. Sie wollen die Hightech-Armeen eines Starcraft 3 mit dem Helden-basierten Imperium eines Warcraft 4 verbinden in einem Universum, das auf viele Jahre ausgelegt ist.

Tim Campbell war als Campaign Director für die Geschichte und Kampagne von Warcraft: The Frozen Throne verantwortlich und arbeitete danach an der Kampagne von Starcraft 2: Wings of Liberty. Frost Giant Studios

Wir würden gerne das Service-Modell, was man aus Free2Play kennt, anders denken. Wir planen etwa mit diesen beiden Fraktionen zu starten, um sie wird sich die erste Kampagne drehen und mit jedem Kapitel kommen neue Rassen hinzu, entwickelt sich die Geschichte. Tim Campbell, President Frost Giant Studios & Game Director

Wie in Blizzard-Spielen erwarten uns epische Zwischensequenzen, die die Story vorantreiben. Frost Giant will die Geschichte nach Launch permanent mit Kapiteln erweitern, in denen sich neue Reiche hinzugesellen, Protagonisten sterben und neue die Macht ergreifen. Frost Giant Studios

Die Blizzard-Veteranen planen Stormgate ein bisschen mehr wie eine TV-Show, wie ein Game of Thrones der Strategie: „Charaktere werden sterben, sie wechseln die Seiten. Fraktionen werden durch Hochs und Tiefs gehen, und es wird immer interne Machtkämpfe geben.“ Die Geschichte stammt aus der Feder von Blizzards ehemaligem Chefautor Micky Neilson, der Starcraft 2 geschrieben hat sowie zahlreiche Bücher der Starcraft: Frontline Saga. Und Marv Wolfmann, der für Marvel u. a. Blade entworfen und die Comic-Reihe Crisis von Infinite Earths geschrieben hat. Und genau diesen Ansatz, den man eher aus Comics oder eben Game of Thrones kennt, soll Stormgate tief in seiner DNA verkörpern.

„Wir wollen Strategiespiele größer denken“

Auch wenn es sich hier noch umfertige Konzepte handelt, sind die Blizzard-Veteranen fasziniert von großen, fliegenden Mechs, die sich via Jetpack nach vorne und hinten katapultieren können. Frost Giant Studios

Campbells Team sprudelt nur so vor Ideen, vor allem möchten sie Strategiespiele im Kampagnen-Design anders denken: „Ich finde die Idee faszinierend, dieselbe Mission mit unterschiedlichen Fraktionen zu spielen. Um zu fühlen, wie sich die jeweils andere Partei in einer Situation verhält.“ Auch das klingt sehr nach Game of Thrones, eine Serie, in der es ja eigentlich keine Guten gibt und jene, die wir anfangs für gut halten, gerne auch schreckliche Dinge tun. Wir denken nur daran, wie Daenerys ganze Städte von ihren Drachen niederbrennen lässt.

Die Luftwaffe fühlt sich recht flexibel an: Wir können mit diesem Raumschiff etwa Bodentruppen ins Kampfgebiet fliegen, aber verfügen über Bordkanonen gegen Jets, aber auch Offensivwaffen. Frost Giant Studios

„Wir experimentieren gerade an Designs, bei denen ihr mitten in der Mission die Seiten wechselt und die andere Fraktion plötzlich spielt, um der Story mehr Tiefe geben zu können.“ Das klingt großartig, gerade in einer Welt der Strategie, die aktuell leider vor allem von neuen Helden dominiert wird, von Skins und Rüstungsteilen. „Die Art Spiele zu entwickeln hat sich drastisch verändert – heute werden bei großen Publishern Kalkulationen und Simulationen entwickelt, die berechnen welche Art von Einheit, von Waffentypus, von Rüstung den größten Profit generiert und das ist nicht die Art von Spiel, die wir machen wollen.“

Die Qualität der Cinematics erinnert sehr an Blizzard, nur eben jetzt in der Unreal Engine 5 gerendert. Kaum ein anderes Studio hat aufwändigere RTS-Kampagnen inszeniert. Frost Giant Studios

„Wir lieben RTS-Games und glauben, das Genre hat mehr verdient als es aktuell bekommt.“ Tim Campbell ist einer dieser Veteranen der RTS-Branche. 1998 startet er bei Westwood seine Karriere und arbeitet an Command & Conquer, ehe er 2001 zu Blizzard wechselt, um als Campaign Lead den Singleplayer von Warcraft 3: The Frozen Throne zu verantworten. Und genau diese C&C-DNA wird sein Team auch einfließen lassen: „Wir spielen innerhalb der Familie von Warcraft und Starcraft, aber wir wollen viel mehr Einheiten ermöglichen“.

Während die menschliche Rasse durchaus an Starcraft 3 denken lässt, erinnern die Infernals eher an die Chaosgötter aus Total War: Warhammer 3 – speziell der Dämonenprinz. Frost Giant Studios

Deshalb nutzt das Team die Unreal Engine 5 sowie SnowPlay, eine Eigenentwicklung, die den Speed eines Starcraft auch mit großen Armeen ermöglicht. SnowPlay ist vor allem auch für die KI-Simulation vieler Einheiten verantwortlich. Aktuell testen die Frost Giant Studios etwa 1.300 Einheiten auf einer Karte. Wow, das wäre wirklich gigantisch, fast schon in Supreme-Commander-Regionen.

Ein 3-gegen-1-Modus im Multiplayer

Ex-Server-Spezialisten von Blizzard haben mit Snowplay eine Engine entwickelt, die nicht nur extrem responsiv sein soll, sondern auch Replays in Echtzeit ermöglicht, etwa bei esports-Matches. Frost Giant Studios

Auch im Multiplayer wollen die Frost Giant Studios neue Wege gehen, etwa mit einem 3-gegen-1-Modus: 3 echte Spieler gegen eine saustarke KI. Die Idee dahinter: Einer kümmert sich um die Defensive, etwa jener Spielertyp, der sich eh gerne einbunkert. Der andere um das Ressourcen-Management, die Produktion von Einheiten, das Reagieren auf die feindliche Strategie. Und der Dritte auf die Offensive. Wobei all das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, denkbar wäre z. B. auch, dass einer die Mechs befielt, die sich in riesige Titans, genannt Giga Mechs, wie aus Pacific Rim oder Titanfall sowie kleinere Mechs unterteilen, die nicht viel größer sind als ein Mensch.

Die Fraktionen werden sich sehr unterschiedlich spielen: Die Menschen sind eine Hightech-Rasse, die Luftwaffe der Infernals erinnert an organische T-Fighter mit den Schwingen von Flugsauriern. Frost Giant Studios

Einer kontrolliert die Bodentruppen, einer die Luftstreitkräfte bei einer massiven Offensive. Neue Karten soll es mit jedem Kampagnen-Update geben, die Geschichte wird also auch im Multiplayer weiterentwickelt. Wir haben bereits einige fantastische Karten gesehen, einige eher im Dschungel-Look gehalten, andere in Lava-Gegenden spielend, oft mit vielen tollen Ideen – etwa Gesteinsformationen, die aussehen wie Totenköpfe, wie auf einer Pirateninsel. Aber auch von extremen Wettereffekten, sprechen die Frost Giant Studios. Von Solarstürmen, Eisstürmen, arktischer Kälte.

Warcraft 4, bist du es? Das Design eines der Infernal-Gebäude erinnert sehr an den ikonischen Stil von Warcraft 3: The Frozen Throne oder? Hach, wir freuen uns. Frost Giant Studios

Auf der technischen Ebene wird SnowPlay viele Innovationen bereithalten, etwa ein Rewind-Feature: esports-Fans können also in Echtzeit noch während eines Turniers zurückspulen, um gewisse taktische Züge im Detail analysieren zu können. Denn natürlich gibt es auch den klassischen 1on1-Modus, aber eben auch Team-Modi, 3-gegen-3.

Wir wollen die Welt wieder überraschen und ein Strategiespiel abliefern, das sich über Jahre entwickelt – in seiner Story, mit episodischen Inhalten. Aber auch der Zahl seiner Einheiten, seiner Fraktionen, mit neuen Technologiebäumen, die durch Entdeckungen in der Story ermöglicht werden. Also eine enge Verzahnung von Geschichte und Multiplayer. Tim Campbell, President Frost Giant Studios & Game Director Stormgate

