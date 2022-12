Ab 8.000 Euro: Erster Mini-Quantencomputer für Schulen und Zuhause

Das chinesische Startup SpinQ hat gleich drei Mini-Quantencomputer vorgestellt; Kostenpunkt des günstigsten Modells: 8.000 Euro. Die drei Computer hören auf die Namen Gemini Mini, Gemini und Triangulum. Die beiden größeren Modelle ähneln optisch Desktops-PCs mit Tower-Gehäusen, während der Gemini-Mini eher an einen Brotkasten mit eingebautem Display erinnert.

Zielgruppe vor allem Schulen und Universitäten

Diese neuen, verhältnismäßig bezahlbaren Geräte richten sich vor allem an den Bildungsbereich. Abgesehen vom Preis haben gewöhnliche Haushalte wenig Anwendungsmöglichkeiten für einen Quantencomputer. Der Kauf steht jedoch allen offen. Mithilfe der Quantencomputer sollen Schüler und Studenten an die Funktionsweise der Geräte und an die Programmierung von Quantenschaltungen herangeführt werden. Außerdem finden sich auf den Geräten Demo-Algorithmen mit Dokumentationen und Schulungsmaterial. Das Innere des Gemini Mini lässt sich außerdem durch den durchsichtigen Deckel bei der Arbeit beobachten.

Keine echten Quantenberechnungen

Viel mehr lässt sich damit auch nicht machen, denn die Mini-Computer verfügen nur eine sehr eingeschränkte Leistung und arbeiten auch nicht wie “echte” Quantencomputer. Denn zur Ausführung von tatsächlichen Quantenberechnungen sind superleitende Qubits erforderlich, die wiederum extrem niedrige Temperaturen erfordern. Die Geräte von SpinQ arbeiten stattdessen auf Basis von Kernspinresonanz und können somit keine Quantenverschränkung nutzen. Die Rechenleistung bleibt auch hinter derer normaler Computer zurück. Tatsächlich sind Gemini und Co. eher als Bildungswerkzeug und Vorzeigemodell zu sehen, die Leistung liegt je nach Modell zwischen zwei und drei Qubits. Der weltweit leistungsfähigste Quantencomputer im Forschungszentrum Jülich bietet mehr als 5.000 Qubits.

Mehr Informationen zu Gemini, Gemini Mini und Triangulum sowie einen Onlineshop finden Sie auf der Website des Herstellers – die Webseite können Sie mit geeigneter Übersetzungssoftware oder direkt in Chrome übersetzen lassen.