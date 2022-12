Windows 10: Update führt zu Bluescreen – so lösen Sie das Problem

Windows-10-Nutzer müssen aufpassen. Ein zum Patchday im Dezember 2022 veröffentlichtes kumulatives Update mit der Nummer KB5021233 kann bei Rechnern unter anderem mit Windows 10 22H2 zu einem Bluescreen of Death (BSOD) führen. Die entgeisterten Windows-10-Nutzer bekommen dann den Fehlercode 0xc000021a vor die Nase gesetzt. Microsoft untersucht laut eigenen Angaben gerade das Problem.

Betroffen sind diese Windows-Versionen: Windows 10 2H2, Windows 10 21H2, Windows 10 21H1 (Benutzer dieser alten Windows-10-Version sollten diese Meldung lesen: Für diese Windows-10-Version endet heute der Support – das müssen Sie tun) und Windows 10 20H2. Server-Versionen sind dagegen nicht betroffen.

Microsoft schreibt hier in dem Support-Dokument zu Windows 10 Version 22H2 Folgendes unter “Dezember 2022”:

Nach der Installation von KB5021233 starten einige Windows-Geräte möglicherweise mit einem Fehler (0xc000021a) und einem Bluescreen. Technischer Hinweis: Nach der Installation von KB5021233 kann es zu einer Diskrepanz zwischen den Dateiversionen von hidparse.sys in c:/windows/system32 und c:/windows/system32/drivers kommen (unter der Annahme, dass Windows auf dem Laufwerk C: installiert ist), was dazu führen kann, dass die Signaturüberprüfung bei der Bereinigung fehlschlägt.