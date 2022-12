Amazon Alexa Sale: Fire TV Stick 4K, Echo Dot und WLAN-Steckdose bis zu 50 Prozent günstiger

Gerade Amazon-Produkte wie die WLAN-Steckdose für 12,99 Euro, der Echo Dot für rund 30 Euro oder der Fire TV Stick 4K für 36,99 Euro sind preiswerte Last-Minute-Weihnachtsgeschenke und der Versandriese garantiert hier sogar noch eine Lieferung vor Weihnachten. Je nach Produkt gibt es einen Rabatt von bis zu 53 Prozent. Welche Alexa-Geräte aktuell günstiger angeboten werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Amazon Alexa: Fire TV Sticks bis zu 38 % günstiger

Der Fire TV Stick von Amazon ist eine günstige Möglichkeit, jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss zum Smart-TV zu verwandeln. Außerdem gibt es zahlreiche TVs, bei denen die Software veraltet und die Bedienung nicht mehr zeitgemäß ist. Auch hier lohnt sich also der Fire TV Stick. Wenn Sie die Wahl haben, sollten Sie immer zum Fire TV Stick 4K greifen, da der Fire TV Stick (auch die Lite-Version) nur mit 1 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Der Fire TV Stick 4K kann auf 1,5 GB RAM zurückgreifen und der Fire TV Stick 4K Max sowie der Fire TV Cube können sogar auf 2,0 GB RAM zurückgreifen. Die Cube-Variante hat außerdem einen Port für ein Netzwerkkabel. Zwar können auch alle Sticks mit WLAN betrieben werden, die stabilste Verbindung gibt es aber sicherlich mit Kabel. Für rund 15 Euro kann allerdings auch ein Ethernetadapter erworben werden, der mit den meisten Fire TV Sticks kompatibel ist. Amazon Alexa wird übrigens von allen Fire TV Sticks unterstützt.

Alle reduzierten Fire-TV-Produkte im Überblick:

Amazon Smart Plug: WLAN-Steckdose mit Alexa -48 %

Eine WLAN-Steckdose ist nicht nur an Weihnachten praktisch, um die Weihnachtsbaumbeleuchtung per Alexa-Sprachbefehl an- und auszuschalten. Auch sonst sind die Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt, bei denen eine ferngesteuerte Steckdose von Vorteil sein kann. So lassen sich auf diese Weise auch schwer zugängliche Lampen steuern oder Elektrogeräte mit einem hohen Standby-Stromverbrauch können so komplett vom Strom getrennt werden. Die Alexa-fähige WLAN-Steckdose von Amazon gibt es aktuell für 12,99 Euro. Das Ersparnis beträgt also satte 48 Prozent, denn die UVP liegt bei 24,99 Euro. Wer ein Philips-Hue-System hat, sollte allerdings lieber zur Hue-Smart-Plug-Steckdose greifen, denn auch diese ist mit Amazon Alexa kompatibel. Allerdings sind die Hue-Produkte kurz vor Weihnachten ausverkauft.

Zur WLAN-Steckdose mit Alexa

Echo: Smarter Alexa-Lautsprecher -50 %

Die Echo-Produkte von Amazon sind auch ein günstiges Weihnachtsgeschenk und die Einsatzgebiete sind sehr vielseitig. So kann man mit den Produkten wie dem Topseller Echo Dot 5. Generation Musik anhören oder smarte Geräte via Alexa mit der Stimme steuern. Bei dem Preisunterschied von nur fünf Euro lohnt es sich nur noch zur 3. Generation zu greifen, wenn man ein besonders flaches Gerät wünscht. Den Echo Dot in der 5. Generation gibt es übrigens mit und ohne Uhr. Für die Variante mit Uhr muss man zehn Euro mehr bezahlen. Die Echo-Show-Geräte besitzen zudem ein Display. Beim Echo Show 5 hat der Bildschirm 5,5 Zoll und beim Echo Show 8 sind es 8,0 Zoll. Noch größer fällt das Display mit 10,1 Zoll beim Echo Show 10 aus. Ein Highlight beim Echo Show 10 ist zudem der integrierte Zigbee Smart Home-Hub.

Alle reduzierten Echo-Produkte im Überblick:

