Xbox Game Pass: Günstigeres Abo mit Wartezeit im Gespräch

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft ein sehr attraktives Abo für Spieler auf PC und Xbox im Angebot: Alle Neuerscheinungen des Herstellers wandern direkt in das Abo-Angebot, dazu kommt eine riesige Bibliothek an älteren Spielen. Für monatlich knapp 10 Euro sind Spieler damit gut versorgt. Dennoch denkt Microsoft nun über eine werbefinanzierte oder eingeschränkte Version seines Xbox Game Pass nach. Auch Streaming-Anbieter von Serien und Filmen gehen diesen Weg. So hat Netflix neben dem Standard-Abo für 13 Euro im Monat auch ein Basis-Abo mit Werbung für rund 5 Euro monatlich angekündigt.

Sechs Monate Wartezeit

Konkret habe Microsoft Nutzer im Rahmen einer Umfrage zu möglichen Alternativen des aktuellen Abo-Modells befragt. Dabei war auch ein besonders günstiges Abo für 3 Euro pro Monat im Gespräch. Der Haken: Spieler müssen dabei sechs Monate warten, bis sie die neuen Blockbuster von Microsoft und dessen Studios spielen können.

Abo für Familien und Freunde

Ebenfalls in der Umfrage erwähnt wird ein Familien- und Freundestarif. Aktuell bietet Microsoft dieses Modell nur in Kolumbien und Irland an. Dort können bis zu fünf Personen mit einer monatlichen Zahlung eigene Zugänge zu den Spielen erhalten. Die Preise dafür belaufen sich in Irland auf 22 Euro monatlich. Hierzulande wurden Pläne für einen Familien- oder Freundestarif noch nicht angekündigt. Doch Microsoft scheint offen über eine Erweiterung seines Xbox Game Pass nachzudenken, um damit auch preisbewußte Gamer zu einem Umstieg zu bewegen. Aktuelle Daten zu den Nutzerzahlen des Xbox Game Pass liegen nicht vor. Im Januar 2022 vermeldete Microsoft jedoch, dass der Dienst mittlerweile von rund 25 Millionen Spielern genutzt werde.

Druck auf Sony wächst

Schon jetzt setzt der Microsoft-Konzern mit dem Xbox Game Pass den Konkurrenten Sony mit seiner Playstation unter Druck. Sony bietet zwar ebenfalls drei kostenpflichtige Abos rund um Playstation Plus an, darin sind jedoch deutlich weniger Spiele enthalten. Auch die neuesten Blockbuster sind nicht Teil des Abos.