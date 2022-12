Gute Nachricht für Galaxy-Besitzer: Samsung liefert großes Update noch 2022 aus

Besitzer von Samsung-Handys dürfen sich in diesem Jahr noch auf ein großes Update für ihr Gerät freuen. Im Interview mit Sammobile erklärte Samsungs Sally Hyesoon Jeong (Vice President of Android Framework R&D), dass die Auslieferung von One UI 5.0 mit Android 13 nach Plan verlaufe und ergänzte: “Es ist nicht möglich, ein genaues Datum für jedes in Frage kommende Modell zu nennen, aber wir möchten die Einführung noch in diesem Jahr abschließen.”

Darauf angesprochen, welchen Grundsätzen Samsung bei der Entwicklung von One UI 5.0 gefolgt ist, erklärte Jeong: “Als wir mit der Entwicklung von One UI 5.0 auf der Grundlage von Android 13 begannen, war es unsere Vision, Kundentrends zu berücksichtigen. Zu verstehen, was unsere Kunden wollen, war das Leitprinzip. Wir haben festgestellt, dass die Kunden eine höchstmögliche Personalisierung bevorzugen. Sie möchten das Software-Erlebnis auf ihren Geräten so weit wie möglich personalisieren können.”

Aktuell bester Preis für Samsung Galaxy S22

Samsung hatte mit der Auslieferung von One UI 5.0 im Herbst 2022 begonnen und zunächst erhielten die Geräte der Galaxy-S22-Serie das Update. Die Galaxy-Geräte erhalten mit One UI 5.0 neben neuen Funktionen auch diverse Verbesserungen, wie etwa flüssigere Animationen und eine verbesserte Performance. Ebenfalls überarbeitet wird das Benachrichtigungscenter, in dem die App-Icons vergrößert werden. Zusätzlich fügt Samsung an diversen Stellen in der Oberfläche eine OCR-Funktion ein, die beispielsweise direkt aus der Gallery-App oder dem Samsung-Keyboard für das Erkennen von Texten auf Bildern verwendet werden kann. Weitere Informationen zu OneUI 5.0 finden Sie in diesem Beitrag.

Lesetipp: Die besten Samsung-Handys im Vergleich

Diese Samsung Galaxy Smartphones und Tablets erhalten OneUI 5.0 / Android 13

Laut Angaben von Sammobile sollen die folgenden Samsung-Smartphones und -Tablets das Update auf One UI 5.0 erhalten: