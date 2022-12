Google Pixel 7: Jetzt günstig mit 100 Euro Tauschprämie und Wunschtarif bei freenet im Angebot

Google hat mit dem Google Pixel 7 gute Arbeit geleistet. Das insgesamt sehr gelungene Smartphone kombiniert starke Leistung mit einem ansprechenden Design. Und das zu einem attraktiven Preis. In Kombination mit einem Mobilfunktarif Ihrer Wahl gibt es das Pixel 7 bei freenet sogar schon ab einem Euro Einmalzahlung. Außerdem legt freenet bei der Inzahlungnahme Ihres alten Smartphones zusätzlich zum Altgerätewert 100 Euro Tauschprämie obendrauf. Doch dafür müssen Sie sich beeilen: Die Einlösung der Tauschprämie ist noch bis spätestens 31. Dezember 2022 möglich.

Neue Funktionen dank Feature Drops

Auf dem Pixel-Smartphone gibt es Android in Reinkultur. Es ist übersichtlich, frei von Bloatware und zuverlässig. Außerdem haben Sie die Gewissheit, dass Sie ab der Markteinführung des Handys mindestens fünf Jahre lang Sicherheitsupdates und dann drei Jahre lang Betriebssystemversionen erhalten.

Als Besonderheit gibt es quartalsweise automatische Softwareupdates mit neuen und verbesserten Funktionen für das Pixel-Smartphone. Die neuesten Feature Drops sorgen auf jetzt für klarere eingehende Anrufe, ein VPN von Google One für zusätzlichen Schutz im Internet, Sprecherlabels bei Aufnahmen und Weiteres mehr. In Kombination mit Pixel Buds Pro unterstützt das Pixel 7 Spatial Audio mit Erfassung von Kopfbewegungen. So ist eindrucksvoller Surround-Sound stets garantiert. Die Aktualisierungen erfolgen Over The Air, also drahtlos über eine Onlineverbindung.

Regelmäßige Feature Drops bringen neue Funktionen auf das Google Pixel 7 Google

VPN: Zusätzlicher Schutz im Internet

Wenn Sie sich besser vor Hackern und Onlineüberwachung schützen möchten, können Sie Ihre Verbindung mit dem Internet mit VPN von Google One durch ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) sichern. Nutzen Sie VPN von Google One in der Google One App, um alle Ihre Onlineaktivitäten zu verschlüsseln. So sind Ihre Daten noch besser geschützt. Ein aktiviertes VPN bietet folgende Vorteile:

Sie sind in unsicheren Netzwerken wie einem öffentlichen WLAN besser vor Hackern geschützt.

Ihre IP-Adresse wird verborgen. Das bedeutet, dass andere nicht anhand Ihrer IP-Adresse Ihren Standort bestimmen können.

Glasklare Anrufe: Stimmen klar verstehen

Das Pixel 7 verstärkt die Stimme der Anrufenden und reduziert die Hintergrundgeräusche. Dadurch können Sie den Gesprächspartner besser verstehen, sollte er sich an einem lauten Ort aufhalten. Die Funktion ist nicht für VoIP-Anrufe verfügbar. Zu beachten ist, dass die Anrufqualität von der Umgebung, dem Mobilfunknetz und weiteren Faktoren abhängt. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

Empfehlung: Google Pixel 7 mit Tarif Magenta Mobil S

Im Tarif Magenta Mobil S 5G gibt es das Google Pixel 7 (aktuell günstigster Preis: 579 Euro) für einmalig einen Euro. Das sind die Bestandteile des Tarifs:

10 GB Datenvolumen im Telekom-Netz (5G)

Telefonie- und SMS-Flat in deutsche Fest- und Mobilfunknetze

Bandbreite: 300 Mbit/s (Download) / 50 Mbit/s (Upload)

nach Verbrauch des Datenvolumens: 64 Kbit/s

EU-Roaming

Hotspot Flat

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Preis: dauerhaft 49,95 Euro pro Monat

Anschlussgebühr: 39,99 Euro (einmalig)

Google Pixel 7 für nur 1 Euro (einmalig)

