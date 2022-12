Puma: Totalausfall beim neuen Schützenpanzer der Bundeswehr – Elektronik ist schuld

Die Bundeswehr schrieb am Wochenende mal wieder Negativschlagzeilen. Bei einer Übung im Schießübungszentrum der Panzertruppe im niedersächsischen Bergen sollen alle 18 eingesetzten Schützenpanzer Puma ausgefallen ein. Alle! Kein einziger Schützenpanzer soll noch funktionsfähig sein.

Das ist umso schlimmer, weil ausgerechnet diese Truppe – es soll sich nach noch nicht offiziell bestätigten Angaben um eine Kompanie des Panzergrenadierbataillons 112 aus Regen in Bayern handeln, wie der auf Wehrthemen spezialsierte Blog “Augengeradeaus” berichtet – für die schnelle Eingreiftruppe der Bundeswehr vorgesehen ist. Ab dem 1. Januar 2023 soll die Bundeswehr den Kern dieser als “Very High Readiness Joint Task Force” (VJTF) bzeichneten Einheit stellen (für die Soldaten dieser Truppe ist auch der neue Gefechtshelm der Bundeswehr vorgesehen). Mit eben den Schützenpanzern vom Typ Puma.

Es war Generalmajor Ruprecht von Butler, der Kommandeur der 10. Panzerdivision, der in einer längeren Mail an Heeresinspekteur Alfons Mais über das Desaster berichtete, was wiederum der Spiegel publik machte. Die Übung mit den Schützenpanzern lief über mehrere Tage und anscheinend fielen immer mehr Schützenpanzer aus, bis schließlich auch der letzte Puma die Kette streckte. Butler betont in seinem Schreiben, dass die Schützenpanzer bei der Übung nicht übermäßig beansprucht wurden. Die “Einsatzbereitschaft wird zum Lotteriespiel”, zitiert der Spiegel den General.

Laut Butler soll es vor allem die Elektronik sein, die den modernsten Schützenpanzer der Bundeswehr außer Gefecht setzt. In einem Fall soll es aber sogar zu einem Kabelbrand gekommen sein.

Der Puma soll bereits seit einigen Jahren den jahrzehntealten Schützenpanzer Marder ablösen. Letzterer stammt noch aus den 1970er Jahren und wurde über die Zeit immer mal wieder modernisiert. Doch der Marder ist nach modernen Maßstäben veraltet und muss ersetzt werden. Allerdings verzögert sich die Einführung der Puma ständig, denn dieser Schützenpanzer leidet wie so viele andere Projekte der Bundeswehr und fortlaufenden technischen Problemen, wie die Bundeswehr selbst hier schreibt.

2019: Neu ausgelieferte Puma können nur fahren, aber nicht schießen

PC-WELT sprach mit dem Angehörigen einer Panzergrenadierkompanie, die im November 2019 den Puma in einer Kaserne in Ostbayern erhielt. Damals, so teilte uns der Soldat mit, konnten die ausgelieferten Pumas genau eines: Fahren. Doch sie konnten weder den Turm schwenken, noch schießen. Gleich nach Auslieferung der neuen Schützenpanzer rückten mehrere Techniker an, die die nagelneuen Schützenpanzer überhaupt erst schussbereit machen mussten.

Mehrere Soldaten und Mitarbeiter der Hersteller (ob es sich dabei um Mitarbeiter von Rheinmetall oder von Krauss-Maffei Wegmann handelt, konnte uns der Soldat nicht sagen. Beide Unternehmen produzieren der Puma gemeinsam) saßen mit Laptops sowohl vorn auf dem Fahrersitz als auch hinten im Kampfraum und spielten den ganzen Tag über Software-Updates auf. Bis dahin war die Pumas lahmgelegt und konnten nicht benutzt werden.

Ob die besagten Schützenpanzer Puma wie geplant ab 1. Januar 2023 für die schnelle Eingreiftruppe der NATO zur Verfügung stehen, ist unbekannt, Zwar erklärte General Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr, dass man die Verpflichtungen gegenüber der NATO ab dem 1. Januar 2023 erfüllen werde. Doch Zorn erwähnt in seinem Tweet nicht den Puma:

Die Verpflichtungen gegenüber der Nato werden wir ab dem 1. Januar 2023 erfüllen. — General Eberhard Zorn (@BundeswehrGI) December 18, 2022

Es ist also denkbar, dass erneut die betagten Marder ran müssen.