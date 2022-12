Magenta: Vorsicht vor Betrugsmasche per SMS

Verbraucherschützer warnen aktuell vor einer neuen Betrugsmasche, die es auf Telekom-Magenta-Kunden abgesehen hat. Smartphone-Besitzer erhalten dabei eine SMS, die ihnen vorgaukeln soll, sie hätten im vergangenen Jahr zu viel monatliche Gebühren für ihren Magenta-Tarif gezahlt. Die SMS schlägt vor, über einen mitgeschickten Link eine Entschädigung bei der Deutschen Telekom anzufordern.

Bleiben Sie misstrauisch

Wer eine solche SMS bekommt, sollte hellhörig werden, denn es handelt sich um einen Betrugsversuch. Über gegebenenfalls zu viel gezahlte Beiträge würde die Deutsche Telekom nicht per SMS informieren, sondern in der zugehörigen App. Diese Beiträge würden möglicherweise auch direkt mit der nächsten Monatsrechnung verrechnet werden, Kunden müssten dafür keinen Erstattungsantrag stellen. Folgen Sie also auf keinem Fall dem in der SMS mitgeschickten Link und bleiben Sie bei derartigen Nachrichten misstrauisch.

Im aktuellen Fall lautet der Text in der SMS wie folgt: “Letztes Jahr haben Sie xxx Euro zu viel gezahlt. Beantragen Sie jetzt Ihre Entschädigung: (Link)“. Klickt man auf den Link, wird man auf eine gefälschte Telekom-Magenta-Website weitergeleitet. Dass es sich dabei um eine Fälschung handelt, ist unter anderem an der Browser-Warnung vor der URL zu erkennen, welche die Website als “schädlich“ einstuft.

SMS löschen und Rufnummer blockieren

Auf der Website findet sich eine Eingabemaske, die unterschiedliche persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Geburtsdatum und IBAN abfragt. Diese Daten werden von Betrügern gesammelt und verkauft. Mit solchen Datensätzen lassen sich dann unter anderem Bestellungen im Internet aufgeben. Ignorieren Sie also derartige Betrugsversuche per SMS und geben sie auf keinen Fall persönliche Daten ein. Löschen Sie die SMS und blockieren Sie die zugehörige Rufnummer.