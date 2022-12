Die besten Weihnachtsfilme auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+

Bei den Streaming-Anbietern Amazon Prime Video, Netflix und Disney+ findet sich eine breite Auswahl an Weihnachtsfilmen aus unterschiedlichen Genres. Für Fans von Action und Spannung ist ebenso viel dabei wie für Romantiker oder den Nachwuchs. In den Bibliotheken der drei großen Streaming-Dienste tummeln sich insgesamt mehr als 60 Weihnachtsfilme. Wir stellen Ihnen die besten vor:

Kevin allein zu Haus & Kevin allein in New York (Disney+)

Auf Disney+ ansehen

Disney+ hat die beiden Weihnachtskomödien für die ganze Familie aus den Jahren 1990 und 1992 im Programm. “Kevin allein zu Haus” erzählt die Geschichte des achtjährigen Kevin McCallister der von seiner Familie zu Weihnachten allein zuhause vergessen wird. Während Kevin anfänglich seine Freiheiten genießt, muss er bald das Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen, die in dem Anwesen fette Beute wittern. Im Nachfolger “Kevin allein in New York“ geht bei der Weihnachtsreise seiner Familie wieder etwas schief und der Knirps landet versehentlich allein in New York anstatt wie ursprünglich geplant in Florida. In weihnachtlichen Metropole gibt es dann auch ein Wiedersehen mit den Gaunern aus dem ersten Teil.

Stirb langsam (Disney+)

Auf Disney+ ansehen

Ebenfalls bei Disney+ im Stream gibt es den Action-Klassiker “Stirb langsam“. Im Film fliegt der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) an Weihnachten mit Geschenken zu seiner Frau und seinen Kindern nach Los Angeles. Eigentlich will er über die ruhigen Feiertage seine Ehe retten, doch schon kurz nach seiner Landung kommt alles anders als geplant. Als er seine Frau von einer Firmenfeier im Nakatomi-Tower abholen will, stürmen Terroristen das Gebäude und nehmen alle Mitarbeiter als Geiseln. Nun liegt es an McClane, die Terroristen aufzuhalten und seine Frau Holly zu retten.

Charlie und die Schokoladenfabrik (Netflix)

Auf Netflix ansehen

In Tim Burtons Interpretation des Kinderbuch-Klassikers gewinnt der junge Charlie Bucket eine goldene Eintrittskarte für die erstaunlichste Schokoladenfabrik aller Zeiten, die er zusammen mit seinem Großvater und vier anderen Kindern besuchen darf. Durch die wundersame Fabrik führt der Betreiber selbst – der exzentrische Willy Wonka (Johnny Depp). Für Tim Burton war “Charlie und die Schokoladenfabrik“ bereits die zweite Verfilmung eines Buchs von Roald Dahl und die fünfte Zusammenarbeit mit Hauptdarsteller Johnny Depp.

Tim Burton’s The Nightmare before Christmas (Disney+)

Auf Disney+ ansehen

Wundersam geht es auch im zweiten Tim Burton-Film in unseren Empfehlungen zu. Hauptfigur des Stop-Motion-Musicals aus dem Jahr 1993 ist der Kürbiskönig Jack Skellington. Gelangweilt von der Angst-und-Schrecken-Routine an Halloween beschließt Jack, Weihnachten zu übernehmen und den Weihnachtsmann zu ersetzen. Doch mit der neuen Besetzung gerät das Fest schnell aus den Fugen und hinterlässt verängstigte Kinder. Nun liegt es an Jacks Freundin Sally, Weihnachten zu retten.

Tatsächlich … Liebe (Amazon Prime Video)

Auf Prime Video ansehen

Romantisch wird es in “Tatsächlich … Liebe“ aus dem Jahr 2003. Der Film verfolgt das Leben von acht sehr unterschiedlichen Paaren, die sich in lose miteinander verbundenen Geschichten in einem hektischen Monat vor Weihnachten in London mit ihrem Liebesleben auseinandersetzen. So verspürt etwa Englands Premierminister Zuneigung zu einer Mitarbeiterin, zwei Pornodarsteller müssen ihre Schüchternheit überwinden und ein verstörter Schriftsteller findet erst in der Ferne sein Glück. Zu sehen sind unter anderem Hugh Grant, Laura Linney, Colin Firth und Liam Neeson.

Better Watch Out (Amazon Prime Video, Netflix)

Auf Prime Video ansehen

Auf Netflix ansehen

In einem US-amerikanischen Vorort geht es in der Horror-Komödie “Better Watch Out“ spannend zu. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Babysitterin Ashley (Olivia DeJonge), die bei ihrem Job eigentlich einen ruhigen Abend erwartet hatte. Doch im Laufe der Nacht muss sie den ihr anvertrauten 12-jährigen Luke gegen brutale Einbrecher verteidigen. Schon wenig später muss die unerschrockene Ashley jedoch feststellen, dass es sich nicht um einen normalen Einbruch handelt – spannende Wendungen garantiert.

Schöne Bescherung (Amazon Prime Video)

Auf Prime Video ansehen

Einen absoluten Weihnachts-Komödien-Klassiker hält Amazon Prime Video mit “Schöne Bescherung“ bereit. In dem Film aus dem Jahr 1989 artet das geplante große Weihnachtsfest der Familie Griswold zu einer riesigen Katastrophe aus. Bei Familienvater Clark (Chevy Chase) geht bei den Vorbereitungen für das große Familien-Weihnachtsfest wirklich alles schief, was für zahllose irrwitzige Situationen sorgt. Clarks ständiges Pech wird durch seine unausstehlichen Familiengäste im Verlauf des Films noch verschlimmert. Der Familienvater versucht jedoch unermüdlich, sein Bestes zu geben.

Der Grinch (Netflix)

Auf Netflix ansehen

Neben Chevy Chase schafft es auch Jim Carrey in unsere Empfehlungen für die besten Weihnachtsfilme. Er spielt als grüner Weihnachtshasser Grinch ein einsames und mürrisches Wesen. Um Weihnachten zu verhindern, stiehlt er an Heiligabend Weihnachtsgeschenke aus der nahe gelegenen Stadt Whoville. Dabei erkennt der mürrische grüne Kobold jedoch, dass es an Weihnachten nicht nur um Geld und Geschenke geht, die Liebenswürdigkeit der kleinen Cindy Lou Who und ihrer Familie bringt selbst das härteste Herz zum Schmelzen.

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (Disney+)

Auf Disney+ ansehen

Wie schon in “Der Grinch“ zeigt sich Jim Carry auch in “Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“ von seiner mürrischen Seite. Als alter Ebenezer Scrooge lässt er seine Launen an seinem treuen Schreiber (Gary Oldman) und seinem fröhlichen Neffen (Colin Firth) aus. Als ihn die drei Geister der Weihnacht auf eine Reise zu einer Wahrheit mitnehmen, die er nicht sehen will, muss er sein Herz öffnen und alle Bosheit wiedergutmachen, bevor es zu spät ist.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Netflix, Amazon Prime Video)

Auf Prime Video ansehen

Auf Netflix ansehen

Der DEFA-Klassiker “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973 darf in den Weihnachtsfilm-Empfehlungen natürlich nicht fehlen. Der Film erzählt die Geschichte von Aschenbrödel, die bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern lebt und dort wie eine Magd behandelt wird. Eines Tages erhält sie vom Kutscher einen Zweig mit drei Haselnüssen, die ihr drei Wünsche erfüllen sollen. Als der Prinz einen großen Ball gibt, soll Aschenbrödel zuhause bleiben. Mit Hilfe ihrer Zaubernüsse gelangt das Mädchen aber doch auf den Ball und gewinnt das Herz des Prinzen. Ihre Liebe droht jedoch an der Gehässigkeit ihrer Stiefschwestern zu scheitern.

Welche Weihnachtsfilme die drei großen Streaming-Anbieter noch bereitstellen, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Netflix:

​​​Single All The Way

A Castle For Christmas

Office Christmas Party

Die Familie Claus 1-2

David & die Weihnachtselfen

Die Highligen Drei Könige

Weihnachten in der Wildnis

Verrückte Weihnachten

Falling For Christmas

Christmas With A View

A California Christmas: City Lights

Una Navidad no tan padre

1000 km weit weg von Weihnachten

Christmas Under Wraps

Arthur Weihnachtsmann

The Noel Diary

Guillermo del Toros Pinocchio

Holidate

Alles Gute kommt von oben

Jingle Jangle Journey

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Die Hüter des Lichts

Better Watch Out

Klaus

A Christmas Prince 1-3

The Knight Before Christmas

Charlie und die Schokoladenfabrik

Der Grinch

Prinzessinnentausch

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht

Prinzessinnentausch: Auf der Jagd nach dem Stern

Dolly Parton’s Christmas on the Square

The Christmas Chronicles

The Christmas Chronicles: Teil zwei

Amazon Prime Video:

Better Watch Out

Süße Weihnachten

Last Christmas

Der Grinch

Elliot, das kleinste Rentier

New York Christmas – Weihnachtswunder gibt es doch!

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (per Freevee)

Liebe braucht keine Ferien

Tatsächlich… Liebe

Schöne Bescherung

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

Christmas Planner

Eine Hochzeit zu Weihnachten

Disney+: