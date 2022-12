Flickr: Stiftung will Fotos 100 Jahre lang erhalten

Die Online-Foto-Plattform Flickr hat in dieser Woche in Zusammenarbeit mit Smugmug die Gründung einer gemeinnützigen Organisation angekündigt. Ziel der Flickr Foundation ist es, die Fotografie als Medium und Praxis historisch und kulturell zu erhalten. Die Stiftung will dabei nicht nur die Flickr-Datenbank mindestens “100 Jahre lang“ sichern, sondern auch den Zugang zu diesem Archiv bereitstellen. Hierfür soll eine Sammlung kulturell bedeutender und weltweit bekannter Fotos online für alle zugänglich gemacht werden.

Stiftung für historische Bilder

“Wir bei SmugMug + Flickr glauben, dass die Fotografie eine unglaublich wichtige visuelle Aufzeichnung unserer Geschichte ist, aber als Bürger haben wir nicht annähernd genug Zugang zu unserer eigenen fotografischen Geschichte im öffentlichen Bereich. Die Flickr Foundation wurde ausdrücklich gegründet, um das zu ändern,“ erklärt COO Ben MacAskill. Die Stiftung will Programme in den vier Bereichen “Flickr Commons“, “Mobilität von Inhalten“, “kreative Archivierung“ und “Förderung neuer Kuratoren“ entwickeln.

Fotos sollen für zukünftige Generationen erhalten bleiben

Die Flickr Foundation (früher Flickr Commons) verfügt heute über eine riesige Sammlung an historisch bedeutsamen Bildern. Sie stammen unter anderem von der NASA, der British Library oder dem Smithsonian. 2018 wurde die finanzielle Zukunft von Flickr zunehmend ungewiss. Das Online-Portal wurde schließlich von Don und Ben MacAskill übernommen. Die Geschwister betrieben bereits die Foto-Plattform Smugmug und retteten Flickr vor der Pleite. Die Gründung der Flickr Foundation soll den Fortbestand der Plattform nun weiter sichern. “Die Aufgabe der Stiftung ist es, sicherzustellen, dass Flickr für zukünftige Generationen erhalten bleibt,“ so Flickr-Designer George Oates.