Stiftung Warentest kürt die besten TV-Geräte des Jahres 2022

Wer sich einen neuen Fernseher anschaffen möchte, steht vor einem großen Problem: Der Markt bietet unzählige Geräte, die sich bei der verwendeten Technik, der Größe und den gebotenen Features stark unterscheiden. Die Stiftung Warentest hat die besten TV-Geräte des Jahres auf Herz und Nieren getestet und dabei auch einige preiswerte Geräte mit guter Leistung entdeckt. Die komplette Übersicht findet sich in der aktuellen Test-Ausgabe 01/2023.

Größe und Technik entscheiden über den Preis

Besonders gut haben die TV-Geräte von LG in diesem Test-Marathon abgeschnitten. Doch auch die Geräte von Samsung, Panasonic, Sony und Philips standen auf dem Prüfstand. Dabei wurden die Fernseher nach Größen unterschieden: sehr große Geräte mit 65 Zoll, große Fernseher mit 55 Zoll, mittelgroße Geräte mit 48 und 50 Zoll sowie eher kleinere Geräte mit 42 oder 43 Zoll. In allen Größen konnte sich Hersteller LG als Sieger durchsetzen. Besonders die OLED-Modelle der Reihe G1 und C2 konnten im Test vollkommen überzeugen. Dafür werden jedoch auch recht hohe Preise fällig. Testsieger wurde der mittelgroße Fernseher LG OLED48C27LA mit 48 Zoll. Doch auch der südkoreanische Hersteller Samsung kann mit dem GQ55S95BAT punkten, der 50NANO809PA von LG gehört hingegen zu den günstigsten “guten“ Fernsehgeräten im Test, dafür müssen Käufer allerdings auf aktuelle OLED-Technik verzichten.

Testsieger in der Kategorie 55 Zoll: LG OLED55C27LA (Amazon)

Testsieger und Bestenlisten

Bei den sehr großen TV schnitt der LG OLED-Fernseher OLED65G19LA am besten ab. Testsieger in der Kategorie 55 Zoll ist der LG OLED55C27LA. Wer hingegen einen TV mit 48 Zoll Diagonale sucht, ist mit dem LG OLED48C27LA am besten beraten. Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher oder Monitor ist, findet in unseren Bestenlisten ebenfalls die preisgünstigsten und lohnenswertesten Geräte.