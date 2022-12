God of War: Amazon plant TV-Serie

Nach “The Last of Us“ wird nun mit “God of War“ die zweite große Videospielreihe von Sony zur TV-Serie. Wie The Hollywood Reporter in dieser Woche berichtet, wird der Streaming-Dienst die Geschichte um den griechischen Kriegsgott Kratos als Serie adaptieren.

Oskar-nominiertes Produktionsteam

Als Showrunner soll Rafe Judkins (“The Wheel of Time“) fungieren. An seiner Seite agieren sowohl als Produzenten als auch als Drehbuch-Autoren die Oscar-Nominierten Mark Fergus und Hawk Ostby (“Children of Men“, “Iron Man“, “The Expanse“). Die Amazon Studios arbeiten für die Serien-Umsetzung eng mit Sony Pictures Television und Playstation Productions zusammen. Der Spiele-Entwickler Santa Monica Studios ist ebenfalls an Bord.

Spiel von 2018 als Story-Grundlage

“Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Santa Monica Studio das Abenteuer zu erleben, die Mythologie von God of War auf so bedeutsame Weise zu erforschen,“ erklärt Vernon Sanders, Leiter der Global-Television-Sparte bei den Amazon Studios. Grundlage für die Amazon-Serie bildet die Geschichte des 2018 veröffentlichten Spiels “God of War“. Kratos, der griechische Gott des Krieges (eigentlich der Gott der Macht und der rohen Gewalt; Ares ist in der griechischen Mythologie der Kriegsgott), hängt seine Waffen im nordischen Reich Midgard an den Nagel. Als seine zweite Frau stirbt, begibt er sich mit seinem entfremdeten Sohn auf eine gefährliche Reise, um dem letzten Wunsch seiner Frau nachzukommen und ihre Asche vom höchsten Gipfel des Landes zu streuen.

Starttermin noch unbekannt

“Wir sind so stolz und aufgeregt, mit unseren Freunden bei Amazon Studios und unseren Partnern bei PlayStation Productions zusammenzuarbeiten, um dieses wunderschöne und herzzerreißende Spiel in eine erstklassige Live-Action-Serie zu verwandeln“, so Katherine Pope, President von Sony Pictures TV. Wann genau die Serie zu “God of War“ bei Amazon starten soll, ist bislang noch unklar. Details zur Besetzung stehen ebenfalls noch aus.