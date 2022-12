Neues Sicherheits-Update für Chrome

In dieser Woche hat Google ein neues Update für seinen Browser Chrome herausgegeben. Die neuen Versionen 108.0.5359.124/125 für Windows und 108.0.5359.124 für macOS und Linux vom 13. Dezember beseitigen acht Sicherheitslücken. Brave Browser ist bereits auf dem neuesten Stand, die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser sind noch nicht so weit.

Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista diejenigen fünf der insgesamt acht gestopften Lücken auf, die externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Google stuft diese fünf Schwachstellen als hohes Risiko ein. Es handelt sich in allen Fällen um Use-after-free-Lücken in verschiedenen Browser-Komponenten. Angreifer können dabei auf bereits freigegebene Speicherbereiche zugreifen und ihren Code dort unterbringen, sodass er ausgeführt werden könnte.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit dem ≡ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Google Chrome können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen.

Auch Chrome für Android 108.0.5359.128 sowie Chrome für iOS 108.0.5359.112 sind erhältlich. Am 10. Januar 2023 will Google Chrome 109 veröffentlichen.

Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer auf Chromium basierender Browser sind nun wieder gefordert, mit Updates nachzuziehen. Brave ist bislang der einzige Hersteller, der seinen Browser bereits aktualisiert hat. Brave hat am 14. Dezember ein Sicherheits-Update auf Version 1.146.144 bereitgestellt, das auf Chromium 108.0.5359.128 setzt.

Microsoft hat seinen Browser Edge noch nicht auf den neuesten Stand gebracht. In Edge 108.0.1462.46 steckt noch Chromium 108.0.5359.94. Damit ist zumindest die 0-Day-Lücke CVE-2022-4262 vom 2. Dezember gestopft.

Vivaldi ist mit der Version 5.6.2867.40, die auf Chromium 108.0.5359.105 basiert, auf einem ähnlichen Sicherheitsstand wie Edge. Opera hingegen hängt inzwischen weit zurück, hat den Wechsel auf Chromium 108 noch immer nicht vollzogen. In Opera 93.0.4585.70 werkelt noch immer die Chromium-Version 107.0.5304.122 aus dem November. Opera 94 auf Basis von Chromium 108 ist noch im Beta-Stadium.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: