Epic Games Store: Neues kostenloses Spiel – startet heute die große Weihnachtsaktion?

Es wird gemunkelt und getuschelt, doch Epic Games hält sich weiter bedeckt. In den letzten Jahren verschenkte der Epic Games Store zur Weihnachtszeit zahlreiche Spiele, doch bislang ist nicht bekannt, ob auch dieses Jahr eine ähnliche Aktion stattfinden wird. 2020 verschenkte Epic Games zur Weihnachtszeit zwölf Spiele, 2021 waren es sogar 15. Die Gerüchte besagen, dass auch dieses Jahr eine Aktion mit einem täglichen kostenlosen Spiel stattfinden wird und am 15. Dezember startet – also heute. Noch ist davon auf der Website des Epic Game Stores nichts zu sehen.

Lediglich ein neues kostenloses Spiel ist bereits angekündigt, dass ab 17:00 Uhr verfügbar ist. Dabei ist es ungewöhnlich, dass Epic nicht verrät, um welches Spiel es sich dabei handelt. Normalerweise wird das nämlich schon im Voraus angekündigt. Mit der Enthüllung des kostenlosen Spiels werden wir wohl auch erfahren, ob es auch dieses Jahr eine Weihnachtsaktion geben wird. Denn normalerweise bringt Epic Games ein kostenloses Spiel pro Woche und kündigt zum Freischaltungstermin schon jeweils das Spiel für die darauffolgende Woche an – oder für den darauffolgenden Tag, das bleibt eben noch abzuwarten.

Informationen darüber, wie viele Spiele es dieses Jahr kostenlos geben wird und welche das sein werden, gibt es bislang noch nicht. Wenn eine Weihnachtsaktion heute tatsächlich starten sollte, wird Epic Games wohl noch eine entsprechende Meldung veröffentlichen. In dem Fall werden wir diesen Beitrag natürlich täglich aktualisieren, um Sie über die kostenlosen Spiele auf dem Laufenden zu halten.

Heute haben Sie übrigens noch Zeit, die derzeitigen kostenlosen Spiele abzugreifen: Saints Row IV: Re-Elected und Wildcat Gun Machine. Sie sollten sich allerdings beeilen, denn die Spiele lassen sich nur noch bis 17:00 kostenlos zur Bibliothek hinzufügen.