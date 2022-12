Kaufberatung: Die beste Hardware und Software 2023

Backforce One Plus (Empfehlung der Redaktion)

Der Gaming-Stuhl ist „Made in Germany“ und punktet in den Bereichen Materialwahl, Verarbeitung, Design, Ergonomie und Funktionsumfang – inklusive einer 10-Jahres-Garantie! Die verbesserte Plus-Variante des Backforce One (Link zum Test) kommt mit gepolsterter 5D-Armlehne und bietet im Vergleich zum Vorgänger noch mal mehr Komfort und Ergonomie. Einen Pluspunkt sammelt der Backforce One dagegen mit den wegklappbaren Armlehnen, das kennen wir sonst noch von keinem anderen Stuhl.

Das Design hebt sich von dem Einheitsbrei deutlich ab und ist als futuristisch und sogar etwas extravagant zu beschreiben. Als Materialien verwendet der Hersteller einen Holzkern, Dual-Core-Schaum und eine Mischung aus Stoff- und Kunstlederbezug, deren jeweilige Vorteile optimal zur Geltung kommen. So sind die atmungsaktiven Stoffelemente in den Sitzbereichen anzutreffen, wohingegen das PU-Leder als optisches Element zum Einsatz kommt. Wortwörtliches Highlight ist die leuchtende LED-Brosche auf der Rückseite des Stuhls.

Den ausgezeichneten Features des Vorgängers wurden zusätzlich eine in Tiefe und Höhe verstellbare Lordosenstütze sowie eine Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung hinzugefügt. Hinzu kommt eine Wippfunktion mit Synchromechanik. Der Winkel der Wippfunktion ist mit 25 Grad aber leider nicht allzu groß. Sowohl die Sitzfläche als auch die Rückenlehne setzen auf geformte Holzschalen. Unter dem Strich bleiben in Hinsicht auf Ergonomie beim Backforce One Plus keine Wünsche offen. Auch beim Design geht Backforce mit dem One Plus einen eigenen Weg und hebt sich damit vom Einheitsbrei der Gaming-Stühle ab. Mit Shoulder-Patches und Special-Editions lässt sich der Gaming-Stuhl auch noch anpassen.

Lesen Sie unseren Review Backforce One Plus