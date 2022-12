Nur 24 Stunden verfügbar: 20 GB LTE-Tarif für 9,99 Euro und monatlich kündbar

Dieses Wichtel-Angebot von handyvertrag.de ist unschlagbar: Der Allnet-Flat-Tarif mit 20 GB Datenvolumen und 50 Mbit/s kostet nur 9,99 Euro statt bisher 19,99 Euro. Voraussetzung ist, dass der Vertrag heute abgeschlossen wird, denn das Angebot gibt es nur kurze Zeit bis zum 16. Dezember um 11 Uhr. Auf Wunsch ist der Mobilfunktarif monatlich kündbar.

Ganz wichtig: Der Angebotspreis von 9,99 Euro gilt dauerhaft! Heißt: Es gibt keine Preiserhöhung im Laufe der Vertragslaufzeit.

Direkt zum Tarif-Deal: 20 GB-Tarif für nur 9,99 Euro

Wie gut ist das Tarif-Angebot?

Der Anbieter Handyvertrag.de bietet diesen Tarif im O2-Netz sonst zu einem Preis von 19,99 Euro an. Sie sparen also jeden Monat 10 Euro. Sucht man einen vergleichbaren Tarif bei O2 direkt, so ist dieser dort viel teurer: Der O2 Free M von O2 mit 20 GB Datenvolumen kostet derzeit 29,99 Euro pro Monat. Hinzu kommt eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro gegenüber 19,99 Euro bei handyvertrag.de (fällt nur bei der monatlich kündbaren Variante an). Bei O2 erhält man jedoch dafür auch höhere Surf-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s LTE.

Im Tarif-Preisvergleich über alle Anbieter hinweg findet man das nächst-beste Angebot für einen 20 GB-Tarif zu einem Preis von 12,99 Euro. Es gibt also aktuell kein besseres Angebot als das von handyvertrag.de.

Tarif-Deal: 20 GB LTE für nur 9,99 Euro

Die Daten des Tarifs im Überblick:

Anbieter: handyvertrag.de

Netz: O2

Datenvolumen: 20 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Optionen: Monatlich kündbar oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

Anschlussgebühr (monatlich kündbar): 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Einfache Rufnummermitnahme vom bisherigen Anbieter

Kein Angebot mehr verpassen

Unsere Redaktion sucht täglich die absolut besten Tarif-Deals und andere Online-Angebote heraus. Sehen Sie gerne in unserer Deals-Rubrik vorbei: Die besten Deals bei PC-Welt.

Aktuelle Beiträge zum Thema:

Die besten Handytarife bis 120 GB Datenvolumen

Samsung Galaxy S22 mit 40+ GB-Tarif und Tablet A7 Lite gratis: Sie sparen 737 Euro