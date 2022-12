ISS & Sojus: Stundenlanges Leck – Weltraumspaziergang abgesagt

Auf der Internationalen Raumstation ISS gibt es schon wieder ein Leck, wie die NASA meldet. Genauer gesagt befindet sich die undichte Stelle in dem an der ISS angedockten russischen Sojus-Raumschiff MS-22 (im Foto rechts im Bild). Aus dem Leck trat offenbar über mehrere Stunden ein Kühlmittel aus; laut der US-Nachrichtenseite Arstechnica handelte es sich dabei um Ammoniak:

Das Leck scheint seinen Ursprung in einem externen Kühlkreislauf am hinteren Ende des Sojus MS-22-Raumschiffs zu haben. Rob Navias, der den Weltraumspaziergang für das NASA-Fernsehen kommentierte, bezeichnete das Leck im Raumschiff als “ziemlich groß”. Auf dem Video des Lecks waren Partikel zu sehen, die kontinuierlich aus der Sojus strömten – ein recht bemerkenswerter Anblick. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um Ammoniak, das als Kühlmittel für Raumfahrzeuge verwendet wird, was von russischer Seite jedoch nicht bestätigt wurde.

Die Entdeckung des Lecks führte außerdem dazu, dass die russische Raumfahrtbehörde einen für den 14. Dezember 2022 geplanten Weltraumspaziergang im letzten Moment abgesagt hat. Die beiden russischen Kosmonauten hatten bereits ihre Weltraumanzüge angezogen, also sie den Befehl zum Abbruch bekamen.

Für die Menschen an Bord der ISS – zwei russische Kosmonauten und eine Kosmonautin, zwei US-Astronauten und eine Astronautin, sowie ein japanischer Astronaut – und der Sojus soll keine Gefahr bestehen. Das Leck befindet oder befand sich außerhalb der eigentlichen Station.

Anscheinend haben die Kosmonauten und Astronauten an Bord der ISS und der Sojus das Leck bis jetzt nicht abgedichtet. Da stellt sich die Frage, ob es negative Folgen haben könnte, wenn das Ammoniak länger auf die Oberfläche der ISS einwirkt. Das Leck wirft zudem die Frage auf, ob das Sojus-Raumschiff ohne Risiken die drei russischen Kosmonauten im Frühjahr 2023 sicher zur Erde zurückbringen kann. Allerdings gilt die Sojus als extrem robustes Raumschiff, das einiges aushalten. Sollte sich die Schwachstelle an der Sojus aber als ernster als zunächst gedacht herausstellen, dann müsste die russische Raumfahrtbehörde ein Ersatzraumschiff zur ISS schicken. Die Sojus MS-22 hatte am 21. September 2022 einen US-Astronauten und zwei russischen Kosmonauten zur ISS gebracht.

Für den Rücktransport der vier anderen Raumfahrer steht dagegen die Crew Dragon von Space X zur Verfügung. Sie bietet aber laut Arstechnica nicht genügend Platz, um auch die drei Menschen von der Sojus mit an Bord zu nehmen.

Immer wieder Probleme auf der ISS

Bereits 2018 wurde auf der ISS ein Leck entdeckt. Auch damals war eine Sojus-Rakete der Grund, wie Sie hier nachlesen können. Im Jahr 2021 wurden dann Risse in der ISS entdeckt.