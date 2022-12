Elon Musk sperrt Twitter-Konten, die ihn nerven – das steckt dahinter

Twitter-Besitzer Elon Musk hat mehrere Twitterkonten sperren lassen, die die Flüge von Prominenten tracken. Die dafür verwendeten Flugdaten sind frei zugänglich, diese Flugtracker verwenden also keine illegalen Daten und sie sind nicht das Ergebnis von Hackerattacken. Doch Elon Musk sind diese Flugtracker offensichtlich ein Dorn im Auge.

Besonders einer dieser Flugtracker nervt Musk: ElonJet von Jack Sweeney. Unter diesem jetzt gesperrten Twitterkonto konnte man die Starts und Landungen von Musks Privatjet nachvollziehen. Der Tracker verwendet die Daten der ADS-B-Transponder, die in den meisten Flugzeugen vorhanden sind, die die Position eines Flugzeugs in der Luft in Echtzeit anzeigen. Sweeney programmierte einen Bot, der diese Flugdaten abgreift, aufbereitet und mit den anonymisierten FAA-Flugplänen (der US-Behörde Federal Aviation Administration) abgleicht und dann twittert, sobald Musks Flugzeug startet oder landet.

Elon Musk bot dem Twitter-Nutzer 5.000 Dollar

Im Februar 2022 forderte Musk Sweeney auf, diesen Flugtracker einzustellen, weil der Tracker für ihn ein Sicherheitsrisiko darstellen würde. Musk bot Sweeney schließlich 5000 Dollar, wenn er den Tracker beendet. Sweeney forderte aber 50.000 Dollar. Die Verhandlungen verliefen im Sande und der Flugtracker dokumentierte weiterhin die Flüge von Musks Jet. Alle Details zu dieser Auseinandersetzung lesen Sie hier: Elon Musk blockt den Mann, der seinen Privat-Jet trackt.

Diese Auseinandersetzung fand statt, als Twitter noch nicht im Besitz von Musk war. Mit der Übernahme hat er nun das Twitterkonto von Sweeney sperren lassen. Das ist umso bemerkenswerter, weil Musk sich ständig als Vorkämpfer für Meinungsfreiheit darstellt und einige gesperrte Twitterkonten, vor allem das von Ex-US-Präsident Donald Trump, wieder hat freischalten lassen. Sweeneys privates Twitterkonto sperrte Musk ebenfalls.

Musk hat über ElonJet hinaus aber auch noch andere Twitterkonten von Flugtrackern sperren lassen. Beispielsweise auch den Flugtracker für Wladimir Putin. Ebenso sperrte Musk einen Twitterkanal, der die Flüge russischer Oligarchen dokumentierte. Mehr zu diesen Trackern, die Putin und die russischen Oligarchen behandeln, lesen Sie in dieser Meldung: Hier verfolgen Sie die Flüge von Wladimir Putin. Ebenso wurden noch weitere Flugtracker gesperrt, beispielsweise der für Mark Zuckerberg.

Gründe für die Sperrung nannten Musk beziehungsweise Twitter nicht. Auf der Twitter-Alternative Mastodon veröffentlichte Sweeney einen Screenshot, der die Mitteilung von Twitter zu seiner Sperre zeigt.