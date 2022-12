The Witcher 3: Diese Vorteile bietet das kostenlose Next-Gen-Update

Der durch “Cyberpunk 2077“ stark in die Kritik geratene Spieleentwickler CD Projekt Red geht mit seinem Klassiker “The Witcher 3: Wild Hunt“ einen ungewöhnlichen Weg: Anstelle einer kostenpflichtigen Remaster-Version wird ab sofort ein kostenloses Next-Gen-Update für alle Besitzer des Originalspiels angeboten. Auf Playstation 5, Xbox Series X/S und dem PC sorgt dieses Update für zahlreiche Neuerungen.

Neue Spielinhalte

Neu sind beispielsweise Rüstungen, Waffen und Quests, die es im Originalspiel noch nicht gab. So lässt sich im Spiel unter anderem das “Schwert der Neunschwänzigen Füchsin“ ergattern, genau wie die “Rüstung des Weißen Tigers aus dem Westen“ oder die Rüstung “Dol-Blathanna“. Der Entwickler hat zudem eine Nebenquest integriert, die sich an der gleichnamigen Netflix-Serie zum Spiel orientiert. Die Quest “Im Schatten des Ewigen Feuers“ schlägt mit einer Spieldauer von gut 30 Minuten zu Buche. Auch beim eigentlichen Gameplay haben die Macher noch einmal Hand angelegt, so wurde der Fallschaden reduziert, Pflanzen lassen sich einfacher pflücken, die Karte im Spiel wurde aufgeräumt, die Schriftgröße lässt sich endlich anpassen und eine neue Kameraperspektive sorgt für mehr Übersicht.

PC-Version mit bester Grafik

Zwar wurde die Grafik auf allen drei Plattformen deutlich aufgehübscht. Die PC-Version glänzt jedoch mit einer Einstellung namens “Ultra+“, die die Anzahl der Hintergrundcharaktere steigert, die Qualität von Schatten, Texturen, Böden und Wasser noch weiter verbessert, die Sichtweite erhöht und eine Unterstützung für DLSS3 bietet. Auf allen Plattformen locken bessere Himmelstexturen, neue Wetter-Effekte und eine allgemein deutlich schönere Vegetation. Besonders stark wirken sich die Neuerungen auf die Texturen aus, die auf 4K-Auflösung hochskaliert wurden. Dabei flossen auch zahlreiche Projekte aus der Modding-Community mit ein.