RTX 4060 Ti: Angeblich nur 220 Watt Verbrauch und kurze Bauform

Ersten Leaks zufolge könnte Nvidia mit der Geforce RTX 4060 Ti neue Wege gehen. Der Leaker Kopite7Kimi will erfahren haben, dass die neue Mittelklasse-Grafikkarte auf der AD106-GPU basiert und über 4.352 CUDA-Kerne verfügt. Dazu gesellen sich 8 GB GDDR6-Videospeicher, der über ein 128 Bit breites Interface angebunden ist. Im Vergleich zu anderen aktuellen Grafikkarten soll die RTX 4060 Ti mit vergleichsweise niedrigen 220 Watt auskommen. Und es gibt einen weiteren Vorteil.

Kurze Bauform für kompakte Rechner

Wer in den vergangenen Jahren einen Gaming-PC geplant und umgesetzt hat, kennt das Problem: Die GPUs sind extrem lang und erfordern daher ein entsprechend großes Gehäuse. Nvidia habe sich jedoch im Falle der RTX 4060 Ti angeblich für eine kurze Bauweise entschieden. Die GPU dürfte entsprechend mit nur zwei Lüftern auskommen und auch in kompakte PC-Gehäuse passen. Am mittlerweile berüchtigten 12VHPWR-Anschluss will Nvidia zumindest bei der Geforce RTX 4060 Ti Founders Edition festhalten. Der Stecker geriet in den letzten Monaten in die Kritik, weil er bei einigen Nutzern in Verbindung mit einer extrem leistungsfähigen RTX 4090 verschmorte. Warum Nvidia bei der vergleichsweise kleinen GPU RTX 4060 Ti mit maximal 220 Watt Stromverbrauch am umstrittenen Stecker festhält, der bis zu 600 Watt liefert, bleibt fraglich.

Flaschenhals VRAM?

Nvidia hat die Spezifikationen der RTX 4060 Ti noch nicht offiziell bestätigt. Im Vergleich zur erst vor einer Woche vorgestellten RTX 4070 dürfte die Leistung der RTX 4060 Ti aber deutlich geringer ausfallen. Insider rechnen mit 26 Prozent weniger Rechenpower im Vergleich zum größeren Modell. Auch die nur 8 GB Videospeicher könnten im Alltag zum Flaschenhals werden. Selbst das schwächere Vorgängermodell RTX 3060 wurde auch mit 12 GB VRAM angeboten. Noch gibt es keinen festen Verkaufstermin für die RTX 4060 Ti, auch Preise stehen noch nicht fest.