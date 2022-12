Hier gibt es die besten Tagesgeldzinsen – es lohnt sich wieder

Jahrelange Durststrecke: Auf Festgeld- und Tagesgeldkonten hatten Banken ihren Kunden zuletzt keine (oder so gut wie keine) Zinsen mehr gezahlt. Bestenfalls gab es hier und da mal 0,01 Prozent – von solchen Placebo-Zinsen hat man freilich wenig gemerkt.

Mit dem Geiz der Geldhäuser ist es jetzt aber vorerst vorbei, denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Zuge der hohen Inflation in mehreren Schritten bereits um 2,0 Prozent angehoben, eine weitere Erhöhung könnte bald folgen. Das wirkt sich auch auf die Zinspolitik der Banken aus, viele Institute zahlen nun wieder Tagesgeldzinsen von bis zu 1,75 Prozent. Mitunter werden dabei auch Zinsgarantien geboten, zumindest Neukunden können sich damit für einige Monate auf ein festes Geldwachstum verlassen. Die Top-Angebote im Überblick.

Diese Banken zahlen die höchsten Tagesgeldzinsen

Girokonto und Tagesgeldkonto – was ist der Unterschied?

Während Girokontos vor allem dazu dienen, den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu regeln, handelt es sich beim Tagesgeldkonto um ein Sparprodukt. Dort sind die Zinsen also (meistens) höher als beim Girokonto, dafür kann man es nicht für den alltäglichen Zahlungsverkehr nutzen.

Man kann sich dorthin also beispielsweise kein Gehalt überweisen lassen oder Rechnungen mit Guthaben des Tagesgeldkontos begleichen. Auch eine EC-Karte erhält man für solche Konten nicht. Um Geld vom Tagesgeldkonto abzuziehen, oder um Beträge dorthin zu überweisen, nutzt man das Girokonto. Beim Tagesgeldkonto gelten in der Regel keine Kündigungsfristen und es ist kostenlos.

Ein Girokonto hat heute fast jeder, denn man ist überall darauf angewiesen. Miete, Abonnements, Einkäufe oder das Gehalt fließen fast immer über diesen Kontotyp. Aufs Tagesgeldkonten ist man dagegen nicht angewiesen, man kann auch ohne leben. Es ist aber nie verkehrt, sich ein solches Konto zuzulegen.

Denn es ist kostenlos und verspricht wieder solide Verzinsung, seitdem die EZB den Leitzins angehoben hat. Tagesgeldkonten machen das Sparen leichter und helfen beim Haushalten mit eigenen Finanzmitteln. Denn wer Geld auf das Tagesgeldkonto überweist, der gibt es in der Regel nicht so schnell aus – schon deshalb, weil man es vorher ja erst wieder aufs Girokonto überweisen müsste. So hat man Finanzen besser im Griff, kann einfacher Ersparnisse anhäufen und ist gewappnet, wenn (unerwartete) Ausgaben anstehen.

Zinsgarantie beim Tagesgeld – was heißt das?

Tagesgeldkonten unterliegen normalerweise einer flexiblen Verzinsung – und die können Banken täglich ändern. Praktische Ausnahme: Man entscheidet sich für ein Angebot mit Zinsgarantie. Für mehrere Monate erhält man dabei einen fest vereinbarten Zinssatz auf das eingezahlte Geld. Solche Angebote gelten oft nur für Neukunden und laufen für einige Monate. Man kann sich damit aber sicher sein, dass die eigene Geldmenge in diesem Zeitraum zuverlässig wächst.

Häufigkeit der Zinszahlung macht einen (kleinen) Unterschied

Nicht alle Banken zahlen Zinsen in gleichen Zyklen aus. Schreiben Geldhäuser Zinsen beispielsweise im jährlichen Turnus gut, dann werden solche Zinsen natürlich auch erst nach einem Jahr mit verzinst. Zahlen Banken Zinsen hingegen vierteljährlich oder gar monatlich aus, dann kommt es schneller zum sogenannten Zinseszins und in Folge zu einer insgesamt höheren Zinszahlung. Der Unterschied bei diesem Zinseszinseffekt beträgt bei kleineren Summen auf Tagesgeldkonten (bis 10.000 Euro) aber nur sehr kleine Beträge pro Jahr.