Ganz neue Profilart: Instagram kündigt große Neuerungen an

Mehrere Bereiche von Instagram werden mit neuen Funktionen ausgestattet. Das hat der Konzern in einem Blogbeitrag bekannt gegeben. Eines der neuen Features heißt “Notes” und führt eine Art Statusmeldung ein, die man mit seinen Freunden teilen kann. 60 Zeichen hat der Nutzer Platz, die Notiz wird dann anderen Nutzern am oberen Ende des Posteingangs angezeigt – ähnlich den Storys, nur eben an anderer Stelle und in Textform. Die Notizen werden für 24 Stunden angezeigt und lassen sich auch in Form einer DM beantworten.

Notizen werden im Posteingang angezeigt. Instagram/Meta

Außerdem wird derzeit ein neues Update für “Add Yours” getestet. Mit Add Yours können Sie Freunde in Storys dazu einladen, ebenfalls Fotos zu einem bestimmten Thema hochzuladen. Die Neuerung, die derzeit getestet wird, hört auf den Namen “Candid Story” und ähnelt sehr der Funktionsweise des Instagram-Konkurrenten BeReal. Nutzer sollen in Candid Storys zeigen, was sie derzeit gerade tun. Damit diese für Freunde sichtbar ist, müssen diese aber selbst eine derartige Story aufnehmen. Candids können über die Story-Kamera, die Multi-Autoren-Story oben im Feed oder über tägliche Benachrichtigungen aufgenommen werden.

Ist BeReal besser als Instagram? Was die Social-Media-App so besonders macht

Candid-Storys werden derzeit von Instagram getestet. Instagram/Meta

Eine weitere Neuerung, die sich derzeit noch in der Planung befindet, sind gemeinsame Sammlungen. Diese lassen sich mittels einer Gruppe oder auch per DM anlegen. Damit sollen Nutzer, die gemeinsame Interessen haben, besser Inhalte miteinander teilen können.

Und schließlich plant Instagram noch eine große Neuerung, nämlich die Einführung eines ganz neuen Profiltyps. Mit Gruppenprofilen sollen Nutzer in der Lage sein, einen Account gemeinsam zu füllen und Beiträge sowie Storys zu teilen. Inhalte in einem Gruppenprofil werden nicht mit allen Freunden geteilt, sondern nur mit denjenigen, die Teil der Gruppe sind.

Wann die neuen Gruppenfunktionen an die Nutzer ausgerollt werden, ist noch nicht bekannt.

Instagram anonym ohne Account nutzen – so geht’s